Donyell Malen deelde 'te blije' Noa Lang in telefoongesprek stevige waarschuwing uit

beschouwt zijn Borussia Dortmund als favoriet in de achtste finale van de Champions League tegen PSV. De clubs strijden op 20 februari en 13 maart tegen elkaar om een plekje bij de laatste acht van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Voor de 25-jarige Malen wordt het een weerzien met zijn oude club.

Malen streek in 2017 neer bij PSV en maakte vier jaar later voor meer dan dertig miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund, de club waar hij nog altijd speelt. Binnenkort kan de Oranje-international zijn voormalige collega's, met wie hij nog altijd een goede band heeft, pijn doen. Dortmund is in zijn ogen de favoriet in het tweeluik.

Artikel gaat verder onder video

"Ik zei al aan de telefoon tegen Noa dat ik hem iets te blij vond na de loting", lacht Malen in gesprek met de NOS. "Ik vertelde hem ook dat als hij gaat dribbelen, ik hem omver schop, haha", grapt de aanvaller, die Lang op het veld niet zal tegenkomen. De afgelopen zomer van Club Brugge overgekomen PSV'er kampt namelijk met een zware blessure en zal voor langere tijd geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie van Peter Bosz.

Als Malen aan PSV denkt, dan denkt hij niet alleen voetbal. "Maar ook hoe ik mij daar gewaardeerd voelde als persoon, hoe warm het was. Er werken nog veel dezelfde mensen, met wie ik allemaal een band heb. Dat geldt ook voor de masseur, de teamleiders... We appen nog vaak. Het is mooi om de connectie met die mensen weer een nieuw momentje te geven."