'Er blijft niks van Henderson over, ze kunnen daar net zo goed Dirk Proper van NEC neerzetten'

Valentijn Driessen blijft erbij dat niet veel toevoegt aan het spel van Ajax. De 33-jarige Engelsman debuteerde afgelopen weekend tegen PSV (1-1) in het shirt van de Amsterdammers, de chef voetbal van De Telegraaf meent dat (N.E.C.) het niet minder had gedaan op de positie van de oud-aanvoerder van Liverpool.

In de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside gaat Driessen het gesprek aan met presentator Wilfred Genee. Die vindt dat het tijd wordt dat Driessen 'een beetje terugkeert op aarde', waarbij hij de kritiek van Wesley Sneijder in Veronica Offside als voorbeeld aanhaalt. De recordinternational vindt dat Driessen helemaal niet kan oordelen over de rol van de Engelsman: "Valentijn heeft niet gevoetbald en snapt dat zeker niet. Valentijn heeft zo’n groepsproces nooit meegemaakt. Als zo’n speler binnenkomt, dan verandert er iets", stelde Sneijder. "Hij zegt dat niet voor niets natuurlijk", zegt Genee. "Ben je niet iets teveel gaan geloven in jezelf?", vraagt hij vervolgens. Driessen houdt echter voet bij stuk: "Ik zit daar om Henderson te recenseren en ik zie helemaal niks", klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

"Hij is wel goed voor de kleedkamer", moet de journalist toegeven. "Maar wij zien wat er in het veld gebeurt, dat is het enige dat we mogen zien. Als we Henderson dan even recenseren, dan blijft er helemaal niets van hem over." Het salaris dat de Engelsman de komende jaren in Amsterdam opstrijkt is wat Driessen betreft dan ook 'weggegooid geld': "Dan kun je net zo goed Dirk Proper van NEC neerzetten, voor die balletjes van vier, vijf meter."