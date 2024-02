'John van 't Schip verlaat Ajax na goede aanbieding van een andere club'

Valentijn Driessen heeft het idee dat John van ’t Schip na een fatsoenlijke aanbieding zomaar eens weg zou kunnen zijn bij Ajax. Het voetbal in de hoofdstad is momenteel niet om over naar huis te schrijven. De opvolger van Maurice Steijn behaalt wel meer punten, maar er gaan nog altijd heel veel kostbare punten verloren. Afgelopen zondag kwam Ajax niet verder dan een 2-2 tegen NEC.

Van ’t Schip is de interim-coach van Ajax, nadat Steijn de laan werd uitgestuurd. De zestigjarige oud-voetballer was onder andere al coach van het nationale team van Griekenland en van PEC Zwolle. Er zou een plan liggen dat Van 't Schip volgend seizoen een functie krijgt in het technisch management bij Ajax: Driessen omschrijft die rol als 'een soort cultuurbewaker'

Volgens Driessen is het voor zowel Van ’t Schip als Ajax belangrijk dat de coach een duidelijke functieomschrijving krijgt, anders wordt het een moeilijk verhaal volgens de journalist. Op dit moment lijkt het erop dat Van 't Schip in zijn nieuwe rol vooral adviezen zal geven. “Zowel met aankopen, als met verkopen en ook bij trainingen, maar dat is eigenlijk een functie zonder echte omschrijving”, legt Driessen uit in een online item van Vandaag Inside.

De sportjournalist krijgt niet het idee dat Van ’t Schip koste wat het kost bij Ajax wil blijven, zo legt hij uit. “Ik denk dat als Van ’t Schip een goede aanbieding krijgt van een andere club om trainer te worden, hij het doet.” Komende donderdag wacht de volgende uitdaging voor de ploeg van Van ’t Schip. Dan moet FK Bodø/Glimt aan de zegekar gebonden worden, voor lijfsbehoud in Europa.