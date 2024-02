Eric Braamhaar onthult wat moeilijkste stadion voor scheidsrechters is om te fluiten

Eric Braamhaar beweert dat De Kuip voor scheidsrechters het moeilijkste stadion is om te fluiten. Dat geef de oud-scheidsrechter aan in het programma Voetbaltijd op 1Twente. Braamhaar vindt het makkelijker om Ajax tegen Feyenoord te fluiten in de Johan Cruijff ArenA dan in De Kuip.

In het programma Voetbaltijd wordt door presentator Mick van Halst het begrip 'Kuipvrees' op tafel gelegd. Het is iets wat vaak wordt gekoppeld aan spelers of clubs die voor het eerst een wedstrijd in het stadion van Feyenoord afwerken, maar dat geldt ook voor scheidsrechters. Analist René Wagelaar geeft direct aan dat hij zich genoeg momenten kan herinneren waarop FC Twente is benadeeld in De Kuip: "In de tijd van Douglas en iedereen... Ik denk dat een scheidsrechter beïnvloedbaar is, onbewust."

Oud-scheidsrechter Braamhaar is ook te gast bij het programma en weet als geen ander dat scheidsrechters worden beïnvloed: "Wie is er niet beïnvloedbaar, ik denk dat iedereen beïnvloedbaar is", stelt de oud-arbiter. "Ik durf wel te beweren dat De Kuip het moeilijkste stadion is om te fluiten", gaat de scheidsrechter in op de vraag of er sprake is van 'Kuipvrees': "Je kunt beter Ajax tegen Feyenoord fluiten dan Feyenoord tegen Ajax hebben, ja."

Bekijk hieronder het fragment uit het programma Voetbaltijd!