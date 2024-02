Mark van Rijswijk merkt 'het pijnlijkste' voor Ajax-fans: 'Dat zie je bijna alle supporters denken'

In een seizoen waarin bijna alles misgaat voor Ajax ziet Mark van Rijswijk wat het pijnlijkste is voor de fans. De voetbalcommentator van ESPN ziet dat veel van de Amsterdamse supporters zich erbij neer hebben gelegd dat Ajax op dit moment niet in staat is om ploegen als FK Bodø/Glimt van de mat te spelen.

De ploeg van John van ’t Schip sleepte met hangen en wurgen een gelijkspel uit het vuur tegen Bodø/Glimt (2-2). Hoewel de Amsterdammers ongeveer de hele wedstrijd weggespeeld werden, zorgden Branco van den Boomen en Steven Berghuis voor twee late doelpunten. Hierdoor heeft Ajax een redelijke uitgangspositie overgehouden voor de tussenronde van de Conference League.

“Daar gaan we weer… dachten de Ajax-fans donderdagavond”, zegt Van Rijswijk, die aanwezig was als commentator, bij Voetbalpraat. “Na die 2-1 komt de sfeer er weer in en dan merk je dat het loskomt, maar het ‘meest pijnlijke’ is dat je niet meer verbaasd bent als Ajax wordt weggespeeld door Bodø/Glimt in het grootste gedeelte van de wedstrijd”, gaat hij verder.

“De supporters hebben ook zoiets van: dit is het seizoen, we kwamen te kort voor de Europa League, maar we komen ook te kort voor de Conference League. Dat zie je die supporters bijna allemaal denken”, eindigt Van Rijswijk.