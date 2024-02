ESPN ontrafelt wat Karsdorp, Slot en De Wolf zeiden: 'Je bent Pipo de Clown aan het worden, jij'

Er is meer bekend over de ruzie tussen en de technische staf van Feyenoord. ESPN heeft ontrafeld wat er zoal werd gezegd door de rechtsback van AS Roma, trainer Arne Slot en assistent-trainer John de Wolf.

In de eerste helft van het duel tussen Roma en Feyenoord waren er al enkele opstootjes, waaronder tussen Slot en Karsdorp. De rechtsback probeerde Igor Paixão tegen te houden, maar kreeg een arm in het gezicht van de aanvaller. Slot kwam verhaal halen bij Karsdorp, wat leidde tot een flinke woordenwisseling. Zeker toen assistent-trainer De Wolf zich erin mengde, waren de rapen gaar.

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de ruzie, inclusief ondertiteling. “Jij bent Pipo de Clown aan het worden, man”, zegt De Wolf op het veld tegen Karsdorp, nota bene kind van de club bij Feyenoord. De onenigheid was nog niet voorbij, want in de pauze spraken Karsdorp en Slot met elkaar in de spelerstunnel. “Ja, maar hij (Paixão, red.) raakt me. Wat moet ik doen? Wat doet John de Wolf dan? Dat is ook niet nodig”, zegt Karsdorp. Slot geeft toe: “Dat is niet nodig nee, dat ben ik met je eens.”

