ESPN verbaasd: 'Waarom staat hij eigenlijk symbool voor het slechte Ajax? Hij is niks bijzonders'

moet donderdagavond pas op de plaats maken bij Ajax. De middenvelder is door trainer John van ’t Schip gepasseerd voor de Conference League-wedstrijd tegen Bodø/Glimt. De analisten van ESPN bespreken de keuze van de oefenmeester.

Taylor werd in de afgelopen twee wedstrijden uitgefloten door het publiek, tot verbazing van Kenneth Perez. “Waarom staat hij eigenlijk symbool voor het slechte Ajax? Waarom Taylor?”, vraagt hij zich af. “Meestal wordt een wat luiere speler uitgefloten, van wie iedereen veel meer verwachtingen heeft. Taylor is gewoon een prima speler, maar niks bijzonders. Fantastisch dat hij Ajax 1 heeft gehaald, maar verder niet. Meestal zijn het spelers van wie je echt wat verwacht, zoals Berghuis of Bergwijn.”

Kees Kwakman snapt wel dat Van ’t Schip ervoor heeft gekozen om Taylor op de bank te zetten. “Als je kijkt naar wat hij sportief heeft gebracht, is het niet raar dat hij ook een keer aan de beurt is om niet te spelen. Het uitfluiten is heel pijnlijk.”

De analist vraagt zich ook af of het uitfluiten terecht was. Hij zag dat Taylor hard werkte. “Ik lette wel een beetje op hem. Hij liep zich het apezuur. Hij ging continu diep. Ik vond dat ze hem vaker moesten aanspelen, want hij kreeg de bal soms niet als hij diep ging. Het was een wedstrijd waarin hij soms werd overgeslagen. Misschien is het wel goed dat hij nu even rust krijgt en pas op de plaats maakt.”