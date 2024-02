Euforie bij Ajax-fans over jonge uitblinker, Van 't Schip benoemt waar hij aan moet werken

Supporters van Ajax zijn goed te spreken over het optreden van in de wedstrijd tegen PSV (1-1) van zaterdagavond. Ook trainer John van ’t Schip deelt complimenten uit aan de negentienjarige rechtsback, die voor de derde opeenvolgende wedstrijd in de basis stond. Mede door Gooijer kon Hirving Lozano in bedwang gehouden worden in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik denk dat hij een heel goede wedstrijd speelde. Met durf aan de bal, maar ook verdedigend goed”, analyseert Van ’t Schip op de persconferentie na het gelijkspel. “Het is een jongen met heel veel potentie. Voor hem is het nu belangrijk dat hij ook negentig minuten vol gaat maken.”

Gooijer werd zaterdag na 79 minuten gewisseld, omdat hij het fysiek niet meer aankon. “Dit is een wedstrijd waar heel veel spanning op stond. Je zag meerdere spelers met kramp, ook bij PSV”, weet Van ’t Schip. “De tank was leeg, bij Tristan misschien nog wat eerder dan bij de andere spelers. Dat is iets waar hij doorheen moet. Ik ben zeer tevreden over hoe hij gespeeld heeft.”

Overigens is Gooijer niet de enige back die een goede indruk maakte. Ook Borna Sosa, die in de eerste helft moest invallen door een blessure bij Devyne Rensch, scoort een voldoende. “Ik vond dat hij goed inviel. Hij was agressief en verdedigde goed. Dit was een wedstrijd waarin hij het goed deed, hopelijk blijft dat zich op die wijze ontwikkelen.”

