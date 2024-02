Strafschoppenserie brengt beslissing: FC Groningen mag blijven dromen van bekerwinst

Er moest een strafschoppenserie voor aan te pas komen, maar ook de vierde en laatste halve finalist in de KNVB Beker is bekend. FC Groningen en Fortuna Sittard stelden donderdagavond in zowel de reguliere speeltijd als verlenging zwaar teleur (0-0), maar daar zal de thuisploeg maling aan hebben. Het elftal van trainer Dick Lukkien nam de strafschoppen beter en voegt zich daardoor bij N.E.C., SC Cambuur en Feyenoord.

Het was bij voorbaat een bijzondere dag voor de familie Duarte, aangezien de broers Duarte tegenover elkaar stonden in de kwartfinale van de KNVB-beker. De oudste broer, Laros Duarte, startte op de bank bij Fortuna Sittard. Zijn broertje, Deroy, startte wel in de basis bij FC Groningen. Beide broers waren net terug van de Afrika Cup, waar ze samen speelden voor Kaapverdië, waar de stuntploeg uiteindelijk in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Zuid-Afrika. Opvallende aanwezige bij FC Groningen was Leandro Bacuna, die na blessureleed weer in de basis mocht starten van trainer Dick Lukkien.

In het ijskoude Groningen maakten beide ploegen er een vermakelijke eerste helft van. Het spel golfde op en neer en beide teams kwamen vaak in de gelegenheid om gevaarlijk te worden, maar waren vaak te slordig met de eindpass waardoor kansen schaars waren. FC Groningen was het dichtst bij een treffer, maar pogingen van Bacuna en Romano Postema troffen het aluminium. Fortuna Sittard werd het gevaarlijkst bij pogingen van Kaj Sierhuis en Justin Lonwijk, maar hun volleys werden onschadelijk gemaakt door keeper Hidde Jurjus. Hierdoor was de stand halverwege 0-0.

De tweede helft was een stuk minder dan de eerste helft. Beide teams leken vooral een tegendoelpunt te willen voorkomen en het tempo was laag. De sneeuw en de wind droegen ook niet bij aan een aantrekkelijke wedstrijd. Zowel FC Groningen als Fortuna Sittard wisten geen enkele kans te creëren, waardoor verlenging onvermijdelijk was: 0-0.

De verlenging bracht net zo veel spektakel als de tweede helft, waardoor het niet verwonderlijk was dat de wedstrijd via strafschoppen beslist moest worden. In die serie was FC Groningen de gelukkigste omdat Özyakup en Belkheir hun strafschoppen misten, waar namens FC Groningen alleen Luciano Valente geen doel trof.