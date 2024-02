FC Porto-aanvaller neemt op briljante wijze revanche voor onbegrijpelijke misser

FC Porto heeft Arsenal woensdagavond een flinke dreun uitgedeeld in de Champions League. De huidige nummer drie van Engeland was de laatste weken uitstekend op dreef, maar kwam in de heenwedstrijd in de achtste finales van het miljardenbal matig voor de dag en kreeg diep in de blessuretijd nog de 1-0 om de oren. was de maker van de enige treffer van de avond. Uitgerekend Galeno, want hij liet in de eerste helft nog een enorme kans onbenut.

Arsenal is de grote favoriet voor het bereiken van de volgende ronde van de Champions League, maar de formatie van coach Mikel Arteta was gewaarschuwd. FC Porto is een moeilijk te kloppen ploeg, al heeft het in eigen land wel zeven punten minder dan koploper Benfica. Dat Arsenal zich echt niet zomaar bij de laatste acht zal gaan voegen, werd woensdagavond duidelijk. De Noord-Londenaren hadden weliswaar het meeste balbezit, maar deden daar heel weinig mee. Sterker nog: helemaal niets. Het was zelfs voor het eerst in twee jaar dat Arsenal onder leiding van Arteta geen enkel schot tussen de palen wist te produceren.

Artikel gaat verder onder video

FC Porto meldde zich daarentegen een aantal keer zeer dreigend voor het Arsenal-doel. Het had in de eerste helft zelfs al de score kunnen en misschien wel moeten openen. Na een uitstekende actie van Francisco Conceição - door Ajax verhuurd aan FC Porto - kwam de bal ietwat gelukkig voor de voeten van Galeno. De Braziliaan raakte eerst de paal en werkte de rebound vervolgens op onbegrijpelijke wijze naast het doel. Dé kans voor FC Porto op een voorsprong. De Portugezen kwamen in het restant van het duel niet meer zo dicht in de buurt van een treffer. De ontmoeting stevende af op een 0-0 gelijkspel, totdat Galeno diep in de blessuretijd iets voortreffelijks deed. Hij plaatste de bal in de vierde minuut van de extra tijd met veel gevoel in de verre hoek: 1-0.

Daarmee werd de Braziliaan de held van de avond. Arsenal moet over een paar weken dus flink aan de bak om de kwartfinales te bereiken. De return in Londen wordt gespeeld op 12 maart.