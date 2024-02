PSV levert Speler van de Week in de Champions League: Lewandowski afgetroefd

is verkozen tot Speler van de Week in de Champions League. De middenvelder van PSV was volgens het publiek de beste speler die deze week uitkwam in het miljardenbal.

Veerman speelde dinsdag een sterke wedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-1). Met 101 balcontacten bleef hij iedere speler op het veld voor; Veerman waagde ook drie doelpogingen, maar wist niet te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Robert Lewandowski, die namens FC Barcelona scoorde tegen Napoli (1-1), is als tweede geëindigd. Galeno, die FC Porto een 1-0 zege op Arsenal bezorgde, is derde. De vierde plek is voor Marko Arnautovic, de maker van het enige doelpunt bij Inter – Atlético Madrid (1-0).

PSV en Borussia Dortmund treffen elkaar op 13 maart weer. Dan staat een ticket voor de kwartfinale van de Champions League op het spel.

🔴 PSV midfielder Joey Veerman voted Player of the Week 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/icW95h7ktC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2024