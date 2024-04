Heerenveen-supporters laten zich ondanks vernedering van beste kant zien in minuut 43

De supporters van sc Heerenveen laten zich, ondanks de vernederende taferelen op het veld, tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV van hun beste kans zien. Op slag van rust tekende , die tweeënhalf seizoen in Friesland speelde, voor de 0-5 en werd hij door de fans van zijn oude club hartstochtelijk toegejuicht.

De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begon tien minuten later vanwege een chaotische verkeerssituatie die ervoor zorgde dat veel supporters de aftrap niet hadden gehaald als het aanvankelijke aanvangstijdstip van 18.45 uur was aangehouden. Eenmaal gezeten moesten de fans van de thuisploeg lijdzaam toezien hoe de Eindhovenaren al snel op een grote voorsprong kwamen.

Door treffers van Guus Til en twee van Malik Tillman was het na elf minuten spelen al 0-3, waardoor de spanning al grotendeels verdwenen was. Het publiek moest vervolgens twintig minuten wachten op de vierde treffer van de avond, waarvoor Til uiteindelijk zou tekenen.

Maar nog was het niet gedaan: vlak voor de thee bepaalde Veerman de ruststand op 0-5 in Eindhovens voordeel. Het betekende tevens de honderdste goal die PSV dit seizoen in de Eredivisie maakte. De geboren Volendammer peinsde er ondanks de vreugde daarover echter niet over om zijn treffer uitbundig te vieren. De fans van Heerenveen misgunnen de middenvelder niets, zo bleek uit het ovationele applaus dat daarop door het hele stadion heen klonk.