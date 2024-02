Felle discussie tussen Boskamp en Sneijder over Feyenoord: ‘Rot toch op! Hoe kan je dat in godsnaam zeggen?’

Wesley Sneijder heeft zich maandagavond tijdens Veronica Offside kritisch uitgelaten over het spel van Feyenoord tegen RKC Waalwijk (eindstand 1-0, red.). Zijn collega Jan Boskamp wil hier niets van weten en reageert fel op de woorden van de oud-voetballer.

Sneijder stelt dat Feyenoord in een dipje zit, wat resulteert in irritaties binnen de spelersgroep. De recordinternational van het Nederlands elftal laat een fragment zien waarop David Háncko een miscommunicatie heeft met Lutsharel Geertruida. Laatstgenoemde reageert woedende als de Slowaakse verdediger een ziekenhuisbal op hem speelt. “Zie je dat, Jan?”, vraagt Sneijder vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

“Heb jij hem ooit eens iets positiefs over Feyenoord horen zeggen?”, vraagt Boskamp zich af, waarna Sneijder aangeeft dat hij wel degelijk ooit positief is over de Rotterdammers. “Ik ben altijd positief over Feyenoord, als het goed loopt. Maar nu loopt het toch totaal niet? Ben jij nú dan positief over jouw club, Jan?”

Boskamp: “Nee jongen, Rot toch op jongen! Hoe kun je dat in godsnaam zeggen?”, reageert hij fel. Sneijder wijst Boskamp op het feit dat Feyenoord veel tijd nodig had om tien RKC’ers op de knieën te krijgen. “Dan is het toch niet gek als ik zeg dat het niet loopt?”