Feyenoord doorbreekt muur van Sparta en wint stadsderby

Het duurde zondagavond even voor Feyenoord op gang kwam, maar de regerend landskampioen wist uiteindelijk toch makkelijk de overwinning over de streep te trekken in de stadsderby tegen Sparta. De ploeg van Arne Slot had het in de eerste helft lastig met de kleinere broer, maar stelde in de tweede helft orde op zaken: 2-0. Voor de thuisploeg scoorden verdedigers Dávid Hancko, uit een strafschop, en Lutsharel Geertruida. Feyenoord heeft dankzij de zege weer een voorsprong van vijf punten op nummer drie FC Twente en een achterstand van tien punten op koploper PSV.

Bij Feyenoord kon topscorer Santiago Giménez niet spelen wegens een lichte blessure. In zijn plaats startte de Japanse spits Ayase Ueda in de basis. De geblesseerden Gernot Trauner en Quinten Timber werden vervangen door Thomas Beelen en Ramiz Zerrouki. Bart Nieuwkoop begon deze keer op de bank. Op de rechtsbuiten positie mocht Yankuba Minteh beginnen van Slot. Bij Sparta startten twee Japanners in de basis, waarmee het totaal van deze wedstrijd op drie kwam. Koki Saito en Shunsuke Mito begonnen voor het eerst samen vanaf de aftrap in het elftal van Jeroen Rijsdijk. Bij Sparta ontbraken aanvoerder Bart Vriens, Tobias Lauritsen en Tijs Velthuis.

In een volle Kuip werd het een eentonig duel in de eerste helft. Sparta trok zich massaal terug op eigen helft en hield de ruimtes zeer klein. Feyenoord had vrijwel constant de bal, maar wist nauwelijks mogelijkheden te creëren, daarvoor was het tempo te laag. Calvin Stengs kreeg een kleine kans van dichtbij op aangeven van Minteh, maar hij kwam net niet goed uit met zijn passen om gevaarlijk te worden. Verder dan wat ongevaarlijke afstandsschoten kwam Feyenoord niet in de eerste helft.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet. Feyenoord drong aan en Sparta hield tegen. Feyenoord kwam nog steeds moeizaam aan kansen, maar werd in de 56e minuut geholpen door Django Warmerdam, die een onnodige tackle inzette toen Minteh de bal over de achterlijn leek te dribbelen. Op aanraden van de VAR besloot scheidsrechter Pol van Boekel een strafschop te geven. Deze werd onberispelijk binnen geschoten door Dávid Hancko: 1-0. Niet lang daarna leek de wedstrijd beslist, toen invaller Luca Ivanusec met een fraaie pass aanvoerder Lutsharel Geertruida bereikte. De aanvoerder nam de bal knap mee en werkte kalm af, Nick Olij kansloos latend: 2-0.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en zo speelden beide teams de wedstrijd ook uit. Feyenoord drong niet meer aan en Sparta was niet bij machte iets af te dwingen. Voor Feyenoord was dit een goede opwarmer voor de midweekse wedstrijd tegen AS Roma, dat zaterdag thuis verloor van Internazionale. Sparta kan zich gaan opmaken voor de volgende stadsderby, volgend weekend tegen Excelsior, dat eerder dit weekend ook met lege handen stond na de wedstrijd tegen FC Twente.