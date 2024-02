'Feyenoord kan elk moment toeslaan: dit weekend onderhandelingen over recordtransfer'

Feyenoord heeft dit weekend onderhandeld met een delegatie van het Uruguayaanse Liverpool Montevideo over de transfer van , schrijft 1908.nl. De club heeft in de woorden van de site 'vastgegrepen en niet losgelaten' in de poging om de twintigjarige speler komende zomer naar Nederland te halen.

Rodríguez leek afgelopen winter al op weg naar Feyenoord, maar vanwege tijdgebrek kwam het uiteindelijk niet van een transfer. De club raakte met Javairô Dilrosun wél een buitenspeler kwijt en hoopte dat gat vervolgens nog op te vullen met de komst van Couhaib Driouech (Excelsior), maar ook die overstap zou er uiteindelijk niet komen. Omdat Alireza Jahanbakhsh komende zomer uit zijn contract loopt, is Feyenoord er echter alles aan gelegen om Rodríguez dan alsnog aan zich te binden.

Daartoe heeft de club inmiddels goede papieren, zo lijkt het althans. 1908 wijst erop dat er inmiddels een principeakkoord ligt tussen Feyenoord en Rodríguez. Het doorgaan van de transfer is dus alleen nog afhankelijk van een akkoord tussen beide clubs, waarover afgelopen weekend 'dooronderhandeld' is.

"Feyenoord is elk moment van de dag in staat om Rodríguez te strikken, ongeacht dat de winterse transferperiode al voorbij is. De club kan 365 dagen per jaar toeslaan, maar is daarbij wel gebonden aan twee inschrijfperiodes: winter en zomer. De eerste periode is verstreken, maar het heeft er alle schijn van dat Rodríguez de eerste zomerse aanwinst kan worden voor de Rotterdammers", zo valt te lezen. Naar verluidt verlangt Liverpool Montevideo een transfersom van zo'n vijftien miljoen euro voor de aanvaller. Daarmee lijkt de kans groot dat hij bij zijn komst het record van duurste aankoop aller tijden van de Rotterdammers op zijn naam krijgt. Dat is nu nog in handen van verdediger Davíd Hancko, die voor 8,3 miljoen euro werd overgenomen van Sparta Praag.