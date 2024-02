Feyenoord-fans ergeren zich groen en geel aan gedrag van AS Roma op sociale media

AS Roma heeft de Europa League-overwinning op Feyenoord flink uitgemolken op sociale media. In de dagen na de beslissende penaltyreeks plaatste de Serie A-club liefst acht verschillende TikTok-video's over de wedstrijd. Daarmee raakt Roma een gevoelige snaar bij de fans van Feyenoord.

Een video van doelman Mile Svilar, een prachtige balaanname van Paulo Dybala, een fesstvierende trainer Daniele De Rossi, de beslissende penalty van Nicola Zalewski: zomaar wat voorbeelden van recente video’s op het TikTok-kanaal van de club. Onder de video’s zijn veel reacties van Feyenoord-supporters te lezen.

"Besef hoeveel TikToks AS Roma al heeft gepost over Feyenoord", schrijft een fan. "Obsessie met Feyenoord 😂", voegt een andere Feyenoorder toe. En: “Maken jullie ook nog andere dingen mee dan net aan te winnen van Feyenoord?” Ook wijzen fans op het verschil in de prijzenkasten van de twee clubs. " Feyenoord: 1x CL, Roma: 0x CL. 😂"

Socialmediaoorlog tussen AS Roma en Feyenoord

AS Roma en Feyenoord zijn al langer bezig aan een socialmediaoorlog. Op 1 juni vorig jaar plaatste Feyenoord een video van de naar Arne Slot schreeuwende José Mourinho (‘je moet naar ons kijken’) met de tekst ‘No, you should watch us!’ en als caption: ‘See you next seas… oh’. Op de achtergrond was ook nog de hymne van de Champions League te horen. De boodschap was dat Feyenoord en Roma elkaar niet zouden tegenkomen, omdat Feyenoord in de Champions League zou spelen en Roma in de Europa League.

De Italianen plaatsten vlak na de laatste strafschop een post met een screenshot van het Feyenoord-filmpje en het resultaat van donderdagavond. “En we zagen elkaar dit jaar weer”, zo klonk het op X.