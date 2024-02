Feyenoord-fans zijn één seconde na aankomst in uitvak meteen bedroefd

Feyenoord leek zondagmiddag na achttien minuten voetballen op voorsprong te komen in het uitduel met Almere City. De treffer van werd echter afgekeurd, omdat in aanloop naar het doelpunt buitenspel had gestaan. Het doelpunt werd afgekeurd precies op het moment dat het uitvak in het Yanmar Stadion volstroomde met Feyenoord-supporters.

Feyenoord dacht in de achttiende minuut van de wedstrijd op voorsprong te komen via Geertruida, die in de doelmond alert reageerde op een lage voorzet van Luka Ivanusec. ESPN schakelde meteen nadat de bal het net had geraakt naar het op dat moment nog lege uitvak in het Yanmar Stadion. De supporters van Feyenoord waren te laat voor de aftrap in Almere, omdat sommige bussen in Rotterdam nog niet gereed waren voor vervoer.

Terwijl de spelers van Feyenoord nog in de veronderstelling waren dat zij zojuist op voorsprong waren gekomen, bracht ESPN buiten het stadion in beeld hoe de supportersbussen van de club het Yanmar Stadion naderden. Vervolgens werd scheidsrechter Edwin van de Graaf naar de kant geroepen door videoscheidsrechter (VAR) Stan Teuben.

Teuben had namelijk gezien dat Giménez buitenspel had gestaan in aanloop naar de treffer van Geertruida. Een lange bal van Thomas Beelen kwam, weliswaar via tegenstander Jochem Ritmeester van de Kamp, voor de voeten van Giménez, waarna de spits van Feyenoord het spel kon verplaatsen en de Rotterdammers de aanval konden opzetten die uiteindelijk leidde tot het doelpunt van Geertruida.

Van de Graaf volgde Teuben in zijn oordeel, omdat ondanks de tussenkomst van Ritmeester van de Kamp in zijn ogen onbedoeld was en daarmee geen nieuwe spelsituatie opleverde. De arbiter besloot de goal af te keuren, precies op het moment dat de inmiddels gearriveerde Feyenoord-fans het uitvak binnenstroomden.