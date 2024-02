Feyenoord maakt opstelling bekend voor wedstrijd tegen AS Roma: één verschuiving

Feyenoord heeft de opstelling waarmee het gaat aantreden tegen AS Roma uit de doeken gedaan. Om 21.00 uur speelt de ploeg uit Rotterdam voor de zoveelste keer in de hoofdstad van Italië. In De Kuip kwam de formatie van coach Arne Slot niet verder dan een 1-1. Alle zeilen zullen bijgezet moeten worden door de Rotterdammers om Europees te overleven.

Slot kan beschikken over een vrijwel compleet fitte selectie. De 45-jarige coach moet zich natuurlijk wel beroepen op zijn tweede keeper, want Justin Bijlow is geblesseerd aan de kant van de Rotterdammers. Thomas Beelen krijgt de laatste tijd veel lof voor zijn verdedigende acties bij Feyenoord. De centrale verdediger, die afgelopen zomer overkwam van PEC Zwolle, staat ook in de uitwedstrijd tegen Roma in de basis.

Bart Nieuwkoop start op rechtsbuiten tegen de Romeinen. Het zal geen makkelijke avond worden voor Feyenoord, AS Roma heeft namelijk een recordaantal kaarten verkocht voor de wedstrijd. Meer dan 67.000 fans zullen de ploeg aanmoedigen; dat is mogelijk doordat het uitvak ook is opgevuld met Roma-fans. Om 21.00 uur trappen de twee ploegen, die elkaar al zovaak troffen, af voor een plek in de kwartfinale van de Europa League.

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord een ploeg uit Rome treft. Ongeloof was er na de loting toen bekend werd dat Slot en consorten wéér naar het Stadio Olimpico moesten afreizen. AS Roma heeft zich, mede door de verloren Conference League-finale in 2022, een beetje ontpopt tot angstgegner van de ploeg uit de havenstad.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Nieuwkoop, Giménez, Paixão.