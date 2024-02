‘Feyenoord slaat belangrijke slag: 18-jarige aanvaller nog jaren actief in Rotterdam’

Feyenoord hoeft voorlopig niet te vrezen voor een vertrek van Leo Sauer. De Rotterdammers waren al een tijdje met de 18-jarige aanvaller in gesprek over een verlenging van zijn tot 2026 lopende verbintenis en hebben nu overeenstemming bereikt over nóg eens twee seizoenen. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl althans. Sauer ligt daardoor nu tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid.

Sauer verruilde MSK Zilina in de zomer van 2022 op huurbasis voor Feyenoord, waarna hij vorig jaar definitief de overstap maakte naar de Nederlandse topclub. De 18-jarige aanvaller uit Slowakije speelde zijn wedstrijden vorig seizoen voor de Onder 21 en is in de huidige jaargang ook regelmatig te bewonderen bij de beloften, maar maakt ook steeds vaker minuten in de hoofdmacht. Sauer kwam tot op heden elf keer in actie voor het eerste van Feyenoord, goed voor één doelpunt en drie assists. Hij verzorgde anderhalve week geleden in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk als invaller nog de assist voor de winnende treffer van Mats Wieffer.

Artikel gaat verder onder video

Sauer kwam vorige maand nog in aanmerking om Feyenoord op huurbasis te verlaten. De regerend kampioen van Nederland trachtte op de valreep van de winterse transferwindow Couhaib Driouech over te nemen van Excelsior. De Kralingers stonden wel degelijk open voor onderhandelingen met Feyenoord, maar hoopten dan wel Sauer erbij te kunnen betrekken. Excelsior wilde Sauer echter voor langer dan een halfjaar tot z’n beschikking hebben. Dat zag Feyenoord niet zitten. Er was op dat moment al sprake van een contractverlenging voor de Slowaak, die komende zomer met de nationale ploeg actief is op het Europees Kampioenschap in Duitsland.

1908.nl meldt dinsdagavond dat de ‘vertrouwde omgeving’ van de buitenspeler deze week nog afreist naar Rotterdam om aanwezig te kunnen zijn bij de contractondertekening. De verwachting is dat de huidige nummer twee van de Eredivisie het nieuws ‘spoedig’ bekend zal gaan maken.