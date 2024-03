Feyenoord-ster onthult: ‘Ze hadden zich gemeld, de clubs kwamen er niet uit’

Atlético Madrid heeft afgelopen winterstop een poging gedaan om over te nemen van Feyenoord. Dat onthult de middenvelder hoogstpersoonlijk tegenover Hand in Hand. Een transfer kwam er uiteindelijk niet voor de sterkhouder van de Rotterdammers.

De Spaanse grootmacht toonde in januari interesse. “Ze hadden zich inderdaad gemeld. Het is natuurlijk een heel grote club, maar ik heb het bij Feyenoord heel erg naar mijn zin”, begint Wieffer. “Ik speel altijd en met het oog op het EK heb ik hier meer kans me in de kijker te blijven spelen. Alhoewel, als je bij Atlético speelt, maak je natuurlijk ook wel kans om mee te gaan.”

Los Colchoneros onderhandelden wel degelijk met Feyenoord over een transfer, zo meldt Wieffer. “Uiteindelijk kwamen de clubs er niet uit, dus dan hoef je daar verder ook niet meer over na te denken. Ik ben niet iemand die dan moeilijk gaat doen. Ik heb me er snel bij neergelegd, als ik goed blijf spelen, komt er in de zomer ook wel wat. Of anders het jaar daarop”, zegt de middenvelder.

De kans is aanwezig dat Wieffer komende zomer wél de stap hogerop gaat maken. “Die kans is er altijd. Het is lastig om te zeggen, de club en alles eromheen moeten goed zijn. Ik zie wel wat er op mijn pad komt, het gaat op het moment gewoon goed”, zegt de 24-jarige Tukker, die niet zomaar vertrekt uit Rotterdam. “Er moet wel echt iets moois komen, wil ik weggaan”, sluit hij af.