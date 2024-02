Feyenoord-supporters ontvangen woensdag uitstekend nieuws vanaf sportcomplex 1908

Arne Slot is hersteld van zijn griepje en is woensdag teruggekeerd op trainingscomplex 1908 van Feyenoord, zo weet 1908.nl te melden. De trainer van de Rotterdammers werd vorige week ziek en moest de wedstrijd tegen Almere City laten schieten, maar is inmiddels weer hersteld.

In het begin van deze week, waarin Feyenoord uiteindelijk twee belangrijke wedstrijden gaat spelen tegen FC Groningen (KNVB Beker) en PSV, namen de assistenten van Slot de honneurs waar op de training. Woensdag keerde de oefenmeester van de nummer twee van de Eredivisie terug op het trainingsveld en donderdagavond zal de coach van de Rotterdammers weer aanwezig in De Kuip als Feyenoord het opneemt tegen FC Groningen in de halve finale van de KNVB Beker.

Het is een flinke opsteker voor Slot, want Feyenoord wacht een bepalende week. De coach zal zijn spelers zo goed mogelijk moeten gaan voorbereiden op de wedstrijd tegen PSV en het werkt niet mee voor de Rotterdammers dat pas donderdag de wedstrijd tegen FC Groningen wordt gespeeld. Feyenoord heeft daardoor minder tijd om te herstellen en ook minder tijd om intensief te trainen in aanloop naar de topper tegen de ongeslagen Eindhovenaren in de Eredivisie.