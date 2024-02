Feyenoord-supporters zwaar teleurgesteld: 'Heb het helemaal gehad met hem, zo snel mogelijk terugsturen!'

Supporters van Feyenoord zijn niet onder de indruk van het optreden van aanvaller in de eerste helft tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam. De buitenspeler kreeg van trainer Arne Slot, na zijn avontuur op de Afrika Cup, weer eens de kans in de basis. Op de aanhangers van de nummer twee van de Eredivisie maakte de Gambiaan geen goede indruk in het eerste bedrijf.

"Minteh blijft lomp en wild. Weg ermee", schrijft een supporter van de Rotterdammers op X. Veel fans van Feyenoord melden zich op het medium om hun onvrede te uiten over de razendsnelle vleugelspeler: "Kunnen we hem nog terugsturen?", schrijft een ander, die daarmee doelt op de huurovereenkomst die Feyenoord heeft met Newcastle United. Minteh wordt dit seizoen gehuurd van The Magpies, waarna hij terugkeert bij de Engelse club.

"Minteh is met zeer grote afstand de allerslechtste buitenspeler die we gehad hebben. Ooit:, concludeert een andere supporter van Feyenoord. Het vinden van de geschikte buitenspelers is gedurende het hele seizoen al een probleem voor Feyenoord-trainer Arne Slot. Hij wisselt veel op de flank en maakt daarnaast gebruik van rechtsback Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten in topwedstrijden.