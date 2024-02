Arne Slot: 'Als ik dat zou doen, gooi ik een bommetje in de kleedkamer'

Arne Slot heeft toelichting gegeven op het besluit van Feyenoord om zich terug te trekken uit de strijd om de komst van . Op de slotdag van de winterse transfermarkt concludeerde Feyenoord dat de vraagprijs van Excelsior – naar verluidt zo’n vier miljoen euro – te hoog was.

Slot liet vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie weten Driouech niet te zien als een speler die zijn ploeg ‘aan de bovenkant’ versterkt. Zondag, voorafgaand aan het duel met AZ, licht hij die uitspraak desgevraagd toe bij ESPN. “Ik ben bijna blij dat je die vraag stelt. Zelf vond ik dat ik het aardig had uitgelegd, maar er kwam best wat rumoer over. Ik snap heel goed dat PSV hem als versterking ziet, omdat zij blessures hebben. Qua aantallen hebben wij meer dan voldoende spelers. Als je dan weer een buitenspeler haalt, dan gooi je een klein bommetje in de kleedkamer. Dan vind ik dat je er in alles bovenuit moet steken, of het is een groot talent, wat ik in hem zie, maar dan moet de prijs er ook naar zijn”, legt Slot uit.

Artikel gaat verder onder video

Het is een misverstand dat Slot de Excelsior-buitenspeler niet ziet als potentiële basisspeler bij Feyenoord. “Hij kan bij ons prima in de basis spelen. Maar ik heb gezegd dat ik niet vind dat hij veel beter is dan wat we hebben”, verklaart de oefenmeester. “Ik vind het een zeer talentvolle speler, dat heb ik hem ook gezegd, die nog door zal moeten groeien als hij bij Feyenoord zou komen. Dan is het de vraag: als je al vier of vijf opties hebt voor die positie, haal je hem er dan bij, waardoor je twee of drie spelers op de tribune moet zetten? Een van de krachten van Feyenoord is hard werken en teamdynamiek. Dat kun je te grabbel gooien als je er iemand bij haalt zonder dat diegene in staat is om een wedstrijd voor je te winnen.”