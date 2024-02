Slot: 'Ik hoop niet dat ik Driouech hiermee beledig, maar...'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft vrede met het mislopen van de komst van (Excelsior). De buitenspeler werd in de laatste dagen van de transferperiode nog gelinkt aan de stadgenoot, die met PSV streed om zijn komst. Op deadline day werd echter duidelijk dat de 21-jarige vleugelflitser het seizoen 'gewoon' afmaakt in Kralingen.

Feyenoord neemt deze winter afscheid van één buitenspeler: Javairô Dilrosun. De enkelvoudig international moet nog medisch gekeurd worden, maar als hij dat doorstaat maakt hij de overstap naar het Mexicaanse Club América. "Ik heb volgens mij al heel vaak aangegeven dat onze buitenspelers elkaar heel weinig ontlopen", zegt Slot vrijdag op de persconferentie van de Rotterdamse club. "Dan heb je er inderdaad één minder, maar de rest is om en nabij van dezelfde kwaliteit."

Het vertrek van Dilrosun komt de regerend landskampioen daarom op sportief én financieel gebied goed uit, beseft de trainer: "Het is voor Feyenoord financieel gezien een hele interessante en goede deal. En dat is ook nog steeds nodig, hoe vervelend of hard dat dan misschien ook klinkt, voor deze club. Gezien de voorgaande jaren, waarin we nooit winst maakten op de transfermarkt. Hiermee leggen we hopelijk een stevigere basis voor de financiële toekomst van Feyenoord", toont Slot zich realistisch.

Toch mengden de Rotterdammers zich nog in de strijd om Driouech. "Ik heb net al uitgelegd dat wij hebben geprobeerd een speler aan te trekken die ons aan de bovenkant versterkt, maar dat is om uiteenlopende redenen niet gelukt", doelt Slot op het eerdere afketsen van de wintertransfer van Luciano Rodríguez. Daarom kwam de speler van de stadgenoot vlak voor het sluiten van de markt alsnog in beeld: "Dan kom je op de laatste dag nog weleens in de verleiding om te denken: 'Er gaat er eentje weg, moeten we er dan niet toch eentje terughalen om wat zekerheid in te bouwen?' Maar als ik mijn persoonlijke mening er even op loslaat, dan vind ik Driouech een uitstekende speler, maar vind ik niet dat hij ons aan de bovenkant versterkt. En ik hoop niet dat ik hem daarmee beledig, want we moeten nog een keer tegen hem", besluit Slot het onderwerp lachend.