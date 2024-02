Arne Slot onthult opvallende reden voor afsluitende training in Rotterdam

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft woensdagavond op de persconferentie naar aanleiding van de tweede ontmoeting met AS Roma in de tussenronde van de Europa League onthuld waarom hij ervoor heeft gekozen om de afsluitende training niet in Rome, maar in Rotterdam af te werken. Slot wil de tegenstander van donderdagavond niet nóg wijzer maken.

Je zou kunnen zeggen dat Feyenoord en AS Roma elkaar inmiddels door en door kennen. De ploegen stonden in 2022 tegenover elkaar in de finale van de UEFA Conference League en streden vorig jaar om een plek in de halve finales van de Europa League. Na de Romeinse triomf in 2022 trok de formatie van toenmalig trainer José Mourinho ook vorig seizoen aan het langste eind. Feyenoord en AS Roma werden eind december tijdens de loting voor de tussenronde van de Europa League opnieuw aan elkaar gekoppeld.

Na de 1-1 in Rotterdam kan het donderdagavond in de return nog alle kanten op. Reden voor Slot om de afsluitende training voor het treffen in Rome niet af te werken op Italiaans grondgebied. De Nederlander zal wat moeten bedenken om na twee teleurstellingen wél als winnaar van het veld te stappen. “Het zou naïef zijn om te denken dat ze hier niet eventueel nog iets kunnen zien als wij tactisch trainen”, wordt Slot op de persconferentie geciteerd door Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel. “Anders zou het een algemene training worden. Dat is de voornaamste reden dat we vandaag (woensdag, red.) in Rotterdam trainden.”

Volgens Slot lag het in de laatste onderlinge wedstrijden tegen AS Roma ‘heel dicht bij elkaar’. “Ik hoop dat dit morgen (donderdag, red.) ook zo is. Wij zullen daar weer heel goed voor moeten zijn”, zo klinkt het. Slot kan in elk geval weer een beroep doen op Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër ontbrak vorige week in de heenwedstrijd. Hij schoof woensdag naast Slot aan voor de persconferentie, maar zal niet aan de aftrap verschijnen.