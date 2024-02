Mikos Gouka en 1908.nl komen voor Feyenoord-fans met hoopgevende berichten

De transferdeadline nadert en in Nederland is het vooral de grote vraag welke topclub er met de handtekening van vandoor gaat. PSV lijkt de beste papieren te hebben om de rappe aanvaller nog voor het verstrijken van de transferwindow vast te leggen, maar Feyenoord is ook nog in de race. Dat heeft inmiddels ook een ‘formeel’ bod van vier miljoen euro ingediend bij Excelsior, meldt 1908.nl. Clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad verwacht in elk geval dat de regerend landskampioen ‘nog niet’ klaar is op de transfermarkt.

Er ging de afgelopen weken geen persmoment voorbij zonder dat Feyenoord-trainer Arne Slot de vraag kreeg of zijn ploeg nog zou worden versterkt in januari. Slot antwoordde in de meeste gevallen dat journalisten die vraag beter bij Dennis te Kloese konden neerleggen. Hij gaat immers uiteindelijk over de inkomende en uitgaande transfers in De Kuip. Het had er in eerste instantie alle schijn van dat Feyenoord zich inderdaad zou gaan roeren op de transfermarkt. De Rotterdammers hadden een toch wel teleurstellende eerste seizoenshelft achter de rug en in de eerste weken van het nieuwe jaar konden ze geen beroep doen op de spelers die door hun land geselecteerd waren voor de Afrika Cup of Azië Cup.

Artikel gaat verder onder video

Vooral voorin kon Feyenoord wel wat nieuwe impulsen gebruiken, was toch wel de conclusie na de eerste seizoenshelft. Santiago Giménez draaide in de eerste maanden van het seizoen weliswaar op volle toeren, maar de Mexicaan kon het niet in zijn eentje. De buitenspelers brachten echter te weinig. Feyenoord versterkte zich afgelopen zomer nog met Calvin Stengs en Luka Ivanusec, maar eerstgenoemde wordt door Slot vooral gebruikt als aanvallende middenvelder en Ivanusec heeft de hoge verwachtingen vooralsnog niet kunnen waarmaken. Ook Igor Paixão worstelde met zijn vorm, terwijl Alireza Jahanbakhsh en Javairõ Dilrosun niet als niveau voor de basiself werden gezien. Van Yankuba Minteh kon nog niet verwacht worden dat hij de ploeg bij de hand zou nemen.

Een nieuwe buitenspeler in de januari was dan ook geen overbodige luxe geweest. Maar de eerste maand van het nieuwe jaar is inmiddels achter de rug en er is nog geen nieuwe buitenspeler gearriveerd. Het Feyenoord-legioen hoopte eerder deze week op de komst van Luciano Rodríguez en Te Kloese bevestigde in onderhandeling te zijn over een transfer van de Uruguayaan, maar die bleek voor het verstrijken van de window niet haalbaar. Om voor het sluiten van de markt tóch nog een flankspeler binnen te halen, heeft Feyenoord aangeklopt bij Excelsior voor Driouech. Dat werd eerder op de donderdag al duidelijk en nu meldt ook 1908.nl dat de regerend landskampioen een ‘formeel bod’ heeft ingediend.

Mocht Driouech uiteindelijk voor Feyenoord kiezen, dan bewandelt Leo Sauer mogelijk de omgekeerde weg. Het Slowaakse talent staat er goed op in Rotterdam-Zuid, maar men acht het belangrijk dat hij vlieguren gaat maken. “Sauer hebben ze heel hoog zitten, maar een reeks basisplaatsen zou hem in deze fase van z’n loopbaan echt verder helpen. Dat zou bij Excelsior makkelijker kunnen dan bij Feyenoord nu. Het is zeker geen afscheid”, zo schrijft Gouka op X. Het zou in dat geval gaan om een uitleenperiode van een half seizoen. Of Excelsior en Feyenoord ook tot een akkoord zullen komen, zal de komende uren moeten blijken. Volgens Gouka is de huidige nummer twee van de Eredivisie in elk geval ‘nog niet’ klaar op de transfermarkt…

Nog niet — Mikos Gouka (@MikosGouka) February 1, 2024