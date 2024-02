Flashscore Team van de Week: 23-jarige middenvelder neemt PSV direct weer bij de hand

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week. Het team van de 21e speelronde van de Eredivisie bevat drie PSV'ers, drie Feyenoorders en drie RKC'ers. De speler van de week luistert naar de naam .

Etienne Vaessen (RKC Waalwijk) 8,4

RKC had afgelopen weekend al acht wedstrijden niet meer gewonnen, terwijl tegenstander NEC juist al tien duels op rij ongeslagen was. Aan beide reeksen kwam vrijdagavond een einde, toen de Waalwijkers mede dankzij vijf reddingen van Etienne Vaessen met 2-0 wisten te winnen van de bezoekers uit Nijmegen.

Jordan Teze (PSV) 8,5

De wedstrijd bij FC Volendam kon niet ongelukkiger beginnen voor PSV en in het bijzonder Jordan Teze, die binnen twee minuten al een eigen doelpunt op zijn naam kreeg. De verdediger herstelde zich uitstekend en leverde met twee assists en een doelpunt een grote bijdrage aan de 1-5 overwinning van de koploper. Daarnaast verstuurde hij 99 passes, waarvan er 89 succesvol waren (89%).

Lutsharel Geertruida (Feyenoord) 8,2

Er zijn niet veel verdedigers met zoveel scorend vermogen als Lutsharel Geertruida. De zesvoudig international verdubbelde de voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Sparta, die uiteindelijk met 2-0 gewonnen werd. Voor Geertruida, die afgelopen week ook al trefzeker was in de bekerwedstrijd tegen AZ, was dit alweer zijn zesde competitietreffer van deze jaargang.

Dávid Hancko (Feyenoord) 8,7

De volgende verdediger uit ons team was verantwoordelijk voor de openingstreffer in het affiche tussen Feyenoord en Sparta. Dávid Hancko mocht bij afwezigheid van centrumspits Santiago Giménez aanleggen vanaf de strafschopstip om de ban te breken en faalde niet. Met 93 van de 99 passes die aankwamen bij een ploeggenoot speelde de Slowaak verder weer een zeer stabiele wedstrijd.

© Imago

Aaron Meijders (RKC Waalwijk) 8,3

Aaron Meijers had vrijdagavond weinig moeite met Sontje Hansen, die bij rust naar de kant werd gehaald. De ervaren linksback van RKC hielp zijn ploeg zelf binnen zeven minuten ook al aan een voorsprong door een piekfijne voorzet af te leveren op spits David Min. Het was voor Meijers alweer zijn vijfde assist van het seizoen in de competitie.

Taylor Booth (FC Utrecht) 8,7

De enige speler die het voor de tweede week op rij heeft geschopt tot ons team van de week is Taylor Booth. De Amerikaan was vorige week verantwoordelijk voor een hattrick tegen het FC Volendam van zijn broertje Zach en sloeg zondag opnieuw tweemaal toe in de ruime zege op Fortuna Sittard. Zo is de Amerikaan in een week tijd van speler die nog wacht op zijn eerste competitietreffer gepromoveerd tot clubtopscorer.

Yankuba Minteh (Feyenoord) 8,3

Het komt niet vaak voor dat een aanvallend ingestelde speler in het Team van de Week terechtkomt zonder direct betrokken te zijn bij een doelpunt, maar Yankuba Minteh slaagde daar deze week wel in. De Gambiaan dwong een strafschop af en zag 36 van zijn 38 passes aankomen bij een medespeler, een opvallend hoog aantal voor een aanvaller. Minteh zette ook vier kansen op in de wedstrijd.

© Imago

Jerdy Schouten (PSV) 8,0

Jerdy Schouten staat niet bekend om zijn scorend vermogen, maar zette PSV afgelopen zondag wel op voorsprong tegen Volendam. Verder speelde de controleur weer een uiterst stabiele wedstrijd. Zo kwam 97% van zijn passes aan, terwijl hij er zeventien richting de aanvallende zone verstuurde. Ook kwam hij als winnaar uit al zijn zeven persoonlijke duels en won hij zesmaal de bal terug voor de Eindhovenaren.

Ismael Saibari (PSV) 9,4

Peter Bosz was verheugd om weer over Ismael Saibari te kunnen beschikken nadat Marokko werd uitgeschakeld op de Afrika Cup, en de middenvelder annex aanvaller heeft niet lang nodig gehad om te laten zien waarom. Tegen Volendam was hij trefzeker, leverde hij een assist en creëerde hij in totaal wel zeven kansen.

© Imago

David Min (RKC Waalwijk) 8,4

Door de afwezigheid van Michiel Kramer en Mats Seuntjens kreeg Min tegen NEC voor het eerst een basisplaats toegekend sinds oktober en die kans greep hij met beide handen aan. De centrumspits bracht zijn team al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en verdubbelde de marge met een overgenomen penalty, nadat ploeggenoot Dario Van den Buijs de oorspronkelijk strafschope gekeerd zag worden.

Sam Lammers (FC Utrecht) 8,6

Sam Lammers heeft zijn eerste doelpunt sinds zijn rentree in de Eredivisie te pakken. De aanvaller bereidde de openingstreffer van Booth voor en bepaalde zelf vlak voor tijd de einduitslag op 4-0 met een fraaie treffer, die deed denken aan het doelpunt van Arjen Robben tegen Frankrijk op het EK van 2008.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.