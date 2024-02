Willem Vissers schrijft frustraties van zich af na dramatische ontknoping in Groningen

Willem Vissers steekt zijn ongenoegen over het optreden van Fortuna Sittard donderdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen FC Groningen niet onder stoelen of banken. De verslaggever van de Volkskrant, geboren in het Limburgse Echt en supporter van Fortuna Sittard, noemt de nederlaag na strafschoppen ‘verdiend’ en trekt een pijnlijke conclusie over het elftal van trainer Danny Buijs.

FC Groningen speelde weliswaar thuis en woensdagavond slaagde SC Cambuur er nog in om Vitesse uit het bekertoernooi te knikkeren, maar Fortuna Sittard was desondanks de favoriet voor het bereiken van de volgende ronde. FC Groningen degradeerde vorig jaar nog uit de Eredivisie en vindt zich na 23 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie terug op ‘slechts’ de zesde plaats, terwijl Fortuna Sittard na de dertiende plek in het afgelopen seizoen momenteel de nummer tien op het hoogste niveau is.

Artikel gaat verder onder video

Maar van de favorietenrol voor Fortuna Sittard kwam donderdagavond in het hoge noorden weinig tot niets terecht. De ploeg van Buijs verscheen in de eerste helft nog wel een paar keer gevaarlijk voor het Groningse doel, maar viel na de pauze ver terug. Dat kan niet los worden gezien van de wissel van Alen Halilovic. De Kroatische smaakmaker van Fortuna Sittard werd door Buijs al na 45 minuten vervangen. Vissers liet al weten weinig van die beslissing te begrijpen. “Met Halilovic is ook het intellect uit het elftal van Fortuna verdwenen. Wat zou voetbal een stuk opknappen als je de speler die iets extra’s kan, laat staan. Zelfs als hij soms iemand laat lopen”, schreef de verslaggever op X.

De verlenging moest toen nog beginnen. Wie dacht dat FC Groningen en Fortuna Sittard in de extra dertig minuten nog fanatiek op jacht zouden gaan naar de winnende treffer, kwam bedrogen uit. Het niveau werd er niet beter en juist misschien nóg wel slechter op. “Vreselijke wedstrijd, en ik ben blijven kijken omdat Fortuna meedoet. Maar het is vreselijk. Ze kunnen niet eens een corner nemen”, liet Vissers duidelijk merken dat het optreden van de Limburgers hem pijn aan zijn ogen deed. Vanaf de strafschopstip was het niet beter wat Fortuna liet zien. Oguzhan Özyakup miste zijn inzet en na de misser van Mouhamed Belkheir was het gedaan. “Neem gewoon een normale aanloop. Kunnen geen corners nemen, geen penalty’s nemen. Sorry Fortuna, dit leek echt nergens op. Groningen verdiend verder. Al die jongens uit de opleiding winnen van de mannen van overal en nergens”, aldus Vissers.