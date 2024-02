Gareth Southgate neemt opvallende gast mee naar Amsterdam voor Ajax - PSV

Gareth Southgate was zaterdagavond aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij de wedstrijd tussen Ajax en PSV. De bondscoach van de Engelse nationale ploeg was ongetwijfeld afgereisd naar Amsterdam om zijn international Jordan Henderson voor het eerst in actie te zien bij diens nieuwe club Ajax.

Southgate, die zijn andere landgenoot Chuba Akpom negentig minuten op de bank zag blijven, zat op de eretribune naast directeur Jan van Halst van Ajax. Verder had Southgate een opvallende gast meegenomen: de clubloze trainer Steve Cooper.

Cooper werd vorige maand ontslagen als trainer van Nottingham Forest. Hij wordt sindsdien getipt als mogelijke opvolger van Roy Hodgson bij Crystal Palace, indien Hodgson in de zomer vertrekt. Het is niet bekend welke reden Cooper had voor zijn bezoek aan de Johan Cruijff ArenA van zaterdagavond.