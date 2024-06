Daley Blind geniet van foutieve informatie in de media over Nederlands elftal

Het Nederlands elftal won donderdagavond op eigen veld vriendschappelijk met 4-0 van Canada. Bondscoach Ronald Koeman zette veel mensen vooraf op het verkeerde been over zijn opstelling, zo constateert .

De opstelling van Oranje zat vanavond vol verrassingen. Koeman opteerde voor een 4-3-3-formatie en koos onder meer voor Micky van de Ven als linksback, Jerdy Schouten en Ryan Gravenberch als controleurs en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten. Dat kwam voor veel mensen als een verrassing, maar niet voor de spelersgroep zelf.

Artikel gaat verder onder video

“De bondscoach was al heel snel duidelijk naar de groep toe. Voor ons kwam het dus niet zo laat als een verrassing”, zegt Blind na afloop voor de camera van de NOS desgevraagd. De verdediger van Girona geeft toe dat hij genoot van de foutieve informatie die in aanloop naar het duel verscheen in de media. “Ik las de vermoedelijke opstellingen van de media en vond het wel mooi om te lezen dat iedereen ernaast zat”, vertelt hij met een brede glimlach.

Blind heeft het idee dat Oranje op de goede weg is, richting de start van het EK van volgende week. “Ik heb wel het idee dat er iets aan het ontstaan is. De trainingen zij goed, het niveau is hoog. Je hoopt dan dat je dat kunt vertalen naar de wedstrijd. Ik denk dat we dat wel gedaan hebben vandaag.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Ligt waarschuwt voor rampscenario Oranje op EK

Matthijs de Ligt blikt vooruit op de wedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk op het EK.