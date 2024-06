Memphis Depay geeft uitleg over opvallend moment met Jeremie Frimpong na openingsdoelpunt

heeft tijdens de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Canada (4-0 zege) genoten van de samenwerking voorin met Brian Brobbey en . Na het openingsdoelpunt van Depay op aangeven van Frimpong deden de twee samen een dansje.

“Dat is toevallig een Ghanees dansje. Natuurlijk hebben wij allebei onze roots daar. Eigenlijk geldt dat voor de hele voorhoede”, licht Depay zijn doelpuntenviering samen met Frimpong toe voor de camera van de NOS. “Mijn vader is Ghanees, de ouders van Brobbey en Frimpong komen uit Ghana. Het is een bekend dansje. Het was eigenlijk helemaal niet afgesproken. Ik verraste hem een beetje, maar hij wist meteen wat hij moest doen. Dat was mooi. Daar geniet je van.”

Depay spreekt ook over de samenwerking op het veld met Brobbey en Frimpong. “Bij momenten konden we elkaar vinden. Op de trainingen hebben we elkaar al gevonden”, zegt hij over de wisselwerking met Brobbey. “Ik wil niet per se zeggen dat er een speciale klik is, maar Brobbey is gewoon enorm sterk. Ik kan hem goed bereiken of wegsteken met mijn slimmigheden. Hij is ook snel. De connectie is er.”

Depay complimenteert Frimpong tot slot. De vleugelspeler van Bayer Leverkusen speelde verrassend als rechtsbuiten en leverde dus de assist af bij de 1-0 van Depay. De 2-0 maakte Frimpong zelf. “Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Ik ben heel blij voor hem. Of hij hiermee heeft laten zien dat hij in de basis thuishoort? Ik denk dat hij wel zijn stempel heeft gedrukt met zijn spel”, aldus Depay.

