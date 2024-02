Gênante vraag over Ajax op persconferentie bij PSV leidt tot verbazing

De -mania leidde tot een gênant moment op de persconferentie van PSV na de wedstrijd tegen Ajax (1-1), zo zag Mike Verweij. Na het gelijkspel kreeg de vraag hoe het was om tegenover Jordan Henderson te staan. Mauro was belast met de taak om Henderson te verdedigen.

“Er werd zelfs aan Mauro gevraagd wat hij ervan vond om tegen de grote Jordan Henderson te spelen. Dat is allemaal wat overdreven”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Mauro reageerde overigens wel inhoudelijk op de vraag. “Het was leuk, hij is een grote speler en een grote leider op het veld”, zei de Braziliaan.

“Het was mooi om tegen hem te spelen. Hij heeft een grote carrière en speelde lange tijd voor Liverpool”, zo voegde Mauro toe. “Ik heb hem moeten verdedigen. We zetten hoog druk, dus ik had de taak om hem te verdedigen en druk op hem te zetten. We hebben een punt gepakt en dat was een belangrijk punt.”

Mauro speelt normaal als linksback, maar door de absentie van Guus Til stond hij op het middenveld in Amsterdam. Valentijn Driessen denkt dat Peter Bosz een verkeerde inschatting heeft gemaakt. “Ik hoorde Bosz na afloop zeggen dat Mauro normaal alleen in aanmerking komt voor de linksbackpositie, maar dat de nood aan de man was, en dat hij geweldig speelde als linkshalf. Hij speelde ook goed, dat klopt. Dan heb je dat waarschijnlijk toch verkeerd gezien als trainer. Dan moet je hem misschien ook wat meer de kans geven op het middenveld.”