Henderson spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: 'Veel onjuiste geruchten'

speelt komend seizoen hoogstwaarschijnlijk nog steeds in Amsterdam. De Engelse middenvelder zou op basis van geruchten naar een andere club vertrekken, maar die verhalen worden door Henderson zelf ontkracht.

Samen met Francesco Farioli blikte de oud-speler van Liverpool tijdens de persconferentie van woensdag vooruit op de wedstrijd tegen Vojvodina van donderdag. Ook de toekomst van Henderson kwam daarbij aan bod. "Wat mij betreft, heb ik geen keuze hoeven maken. Ik weet dat er een hele hoop onjuiste geruchten waren aan het einde van het vorige seizoen. Maar gaat hierbij niet alleen een keuze voor mij. Ik kwam hier om de club te helpen. Sinds de nieuwe coach is aangetrokken, ben ik gelukkig. Ik heb de laatste weken erg genoten."

Henderson stelt zich tijdens de persconferentie nederig op: zijn eigen belang staat op de tweede plek. "Het belangrijkste is de club en wat gewenst en nodig is. Ik probeer gewoon op de best mogelijke manier mijn werk te doen voor het team. Ik heb de laatste vijf, zes weken hard gewerkt, net als de andere jongens."

Als het aan Henderson ligt, blijft hij komend seizoen in Amsterdam actief. "Inderdaad. Dat was altijd het doel geweest sinds ik hier kwam, om te helpen. De eerste paar maanden waren lastig. En die littekens zijn we niet zomaar kwijt, die moeten we ook niet verbergen en vergeten. We moeten ze juist gebruiken om dit seizoen met meer motivatie en wilskracht te spelen. En ik geef alles voor de club, totdat ik iets anders krijg te horen."

