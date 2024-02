Gênante WhatsApp-berichten geopenbaard in arbitragezaak FC Volendam

De vertrokken technisch manager Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler van FC Volendam hebben hun arbitragezaak tegen de club op bepaalde punten gewonnen. In een tussenoordeel, uitgesproken door de arbitragecommissie, is bepaald dat Volendam het salaris van het tweetal moet doorbetalen tot het einde van hun contract (2026) en dat de club geen recht heeft op een schadevergoeding.

De hoofduitspraak in de zaak moet op korte termijn volgen. Jonk noemde het na afloop van de zitting alvast 'mooi' dat hij in het tussenoordeel in het gelijk is gesteld. "Maar ik sta hier met een rotgevoel, of je nou wint of verliest. Dit is allemaal heel onnodig geweest. Wij hebben er keihard voor geknokt dat het stadion weer vol zit en als je ziet hoe er nu met elkaar wordt omgegaan, dat is heel pijnlijk."

Artikel gaat verder onder video

Volendam meende dat Jonk en Kohler zich niet aan een opzegtermijn hielden toen ze aankondigden te ‘stoppen’. Ze verklaarden zich solidair met voorzitter Jan Smit, die door de raad van commissarissen werd ontslagen. Volendam zag dat als een directe opzegging, maar had volgens de arbitragecommissie moeten navragen wat de twee precies bedoelden met het statement. 'Team Jonk' heeft volgens de commissie recht op achterstallig loon; het tweetal eiste ook (een restant van) bonussen die na handhaving in de Eredivisie worden uitgekeerd, maar daar wilde de commissie nog geen uitspraak over doen. De commissie hoopt dat beide partijen daaruit komen met een mediator.

WhatsApp-berichten geopenbaard

De arbitragezaak in Zeist werd volgens De Telegraaf 'het toneel van een ongelooflijke wanvertoning, een betaald voetbalclub onwaardig'. Tijdens de zaak kwamen WhatsApp-berichten naar buiten van de huidige algemeen directeur Frans ten Berge en commercieel directeur Jan Bas Veltman, die ooit werden binnengehaald door Smit, maar nu lijnrecht tegenover het oude bestuur en Jonk stonden.

Veltman noemde commissaris Henk Kras junior via WhatsApp ’staatsgevaarlijk’, ’link’ en ’levensgevaarlijk’, beschreef de rvc als ’slangenkuil’ en sprak van ’vieze spelletjes’. Hij noemde toenmalig rvc-voorzitter Jaap Veerman ’niet te vertrouwen’. Ten Berge gebruikte termen als 'slangenkuil' en 'wespennest' om de rvc te beschrijven. Over de nieuwe rvc-voorzitter Elma de Koekoek schreef hij: "Vroeger lag dit soort mensen aan de ketting. Nu lopen ze gewoon los rond." De voorzitter van de arbitragecommissie, Stefan Sagel, stoorde zich eraan. “Dit heeft een heel hoog gehalte van moddergooien. Voegt het juridisch iets toe?”