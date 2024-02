Géén doelpunt voor RB Leipzig: 'Je zag dat er toch wat meer aan de hand was'

Giovanni van Bronckhorst lijkt zich wel te kunnen vinden in de beslissing om het doelpunt van RB Leipzig-aanvaller Benjamin Sesko in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League af te keuren. RB Leipzig dacht via een rake kopbal van de Sloveen al in de tweede minuut op voorsprong te komen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens - mogelijk - het hinderen van Real Madrid-doelman Andrij Loenin.

RB Leipzig begon furieus aan het heenduel met RB Leipzig en leek na amper twee minuten al de score te openen. Na een afgeslagen hoekschop kwam de bal op het hoofd van Sesko, die ‘m tegen de touwen knikte. De grensrechter stak vervolgens echter zijn vlag omhoog. Dat deed hij weifelend, waardoor de scheidsrechter de VAR - Pol van Boekel en Dennis Higler - naar het moment liet kijken en een oordeel liet vellen over de situatie. In de herhaling bleek van buitenspel geen sprake te zijn voor Sesko, maar was wel te zien dat Benjamin Henrichs - die wél in buitenspelpositie stond - een licht duwtje uitdeelde in de rug van doelman Loenin.

Van Bronckhorst dacht in eerste instantie aan buitenspel. “Dus je kijkt alleen maar of hij buitenspel stond. Maar uiteindelijk zag ik dat er toch wat meer aan de hand was”, zei de voormalig trainer van onder meer Feyenoord en Rangers FC tijdens de rustanalyse op RTL7. “Je zag dat de keeper werd gehinderd, maar wel heel licht.” Volgens Jan Boskamp is ‘licht’ ook ‘hinderen’ en daar kon Van Bronckhorst het alleen maar mee eens zijn.