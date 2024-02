Heerenveen geeft zege op Ajax geen passend vervolg: Go Ahead verstevigt zesde plaats in Friesland

SC Heerenveen heeft de zwaarbevochten zege op Ajax geen passend vervolg kunnen geven tegen Go Ahead Eagles. De vorige werkgever van Heerenveen-trainer Kees van Wonderen pakte in het Abe Lenstra Stadion tien minuten na rust een voorsprong door toedoen van en kwam in blessuretijd via zelfs op 0-2. Dat was ruim voldoende om de drie punten mee naar Deventer te nemen, de ploeg van trainer René Hake verstevigt daarmee de knappe zesde plaats die het bezet in de Eredivisie

Waar Heerenveen een week geleden nog wervelende eerste helft speelde tegen Ajax, was het vanavond bepaald geen spektakelstuk in de eerste helft tegen Go Ahead. De ploeg van Kees van Wonderen had weliswaar het betere van het spel, maar grote kansen bleven uit. Go Ahead werd gedwongen tot verdedigen en het veldspel van de Friezen zag er goed uit, maar de laatste pass ontbrak. Veel verder dan een aantal kleine kansjes voor Pelle van Amersfoort, Luuk Brouwers en Osame Sahraoui kwam Heerenveen niet. De Eagles kregen een aantal keer ruimte voor de snelle tegenaanval, maar de Deventenaren sprongen erg slordig met deze mogelijkheden om.

Na een klein uur spelen kreeg Go Ahead Eagles een vrije trap op ongeveer 25 meter van het doel. Mats Deijl ging achter de bal staan en raakte de paal, maar invaller Jakob Breum stond op de juiste plaats om de rebound onberispelijk binnen te schieten. Een paar minuten later had Breum een fraai afstandsschot in huis waar bijna zijn tweede uit volgde. Mickey van der Hart stak hier echter een stokje voor. Heerenveen ging op zoek naar de gelijkmaker, maar was erg slordig en hanteerde een bijzonder laag baltempo. De enige serieuze kans die de Friezen creëerde was voor Simon Olsson die de bal vanaf zestien meter hard naast schoot. In de tegenstoot werd Go Ahead nog gevaarlijk via Victor Edvardsen die met het hoofd de lat raakte. In de blessuretijd deelde Go Ahead de definitieve nekslag uit. In de counter werd Edvardsen bediend door Soren Tengstedt en kon hij de bal binnenglijden voor de 0-2.

Door de nederlaag lijkt Heerenveen op een weinig memorabel seizoen af te stevenen. De Friezen staan op een veilige twaalfde plek, maar maken vooralsnog geen aanspraak op de play-offs plaatsen voor Europees voetbal. Go Ahead Eagles staat er na deze overwinning in tegenstelling tot Heerenveen uitstekend voor. De Deventenaren staan op een knappe zesde plaats, met maar een enkel punt minder dan Ajax. De Amsterdammers speelden wel een wedstrijd minder en komen zondag in Amsterdam in actie tegen N.E.C.