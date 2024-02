Grote ontlading bij Banel, maar doelpunt komt op naam van andere Ajacied

Ajax is zondagmiddag vroeg op voorsprong gekomen in de thuiswedstrijd tegen NEC. Basisdebutant Jaydon Banel leek het doelpunt te maken, maar de treffer werd uiteindelijk officieel toegekend aan .

Na een weggewerkte voorzet van Jordan Henderson kopte Kenneth Taylor de bal weer het strafschopgebied in, waar de bal door Brobbey werd gecontroleerd. Hij stelde vervolgens Banel in staat om te schieten. De inzet werd flink van richting veranderd, klaarblijkelijk dus door Brobbey, en daardoor was doelman Jasper Cillessen kansloos.

Artikel gaat verder onder video

Videoscheidsrechter Laurens Gerrets bekeek nog even of Benjamin Tahirovic in de aanloop naar het doelpunt hands maakte op het middenveld. Daar was volgens Gerrets geen sprake van. Ook scheidsrechter Bas Nijhuis zag niets onreglementairs. Zodoende is Brobbey de eerste Ajacied sinds Sébastien Haller in 2022 die in zeven opeenvolgende duels betrokken is bij een goal.

Banel juichte uitbundig, maar blijft dus wachten op zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Wel heeft hij de assist op zijn naam gekregen. Ook scoorde hij dit seizoen al vijf keer in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax. Als invaller mocht hij zich al viermaal laten zien bij Ajax 1 en tegen NEC staat hij dus voor het eerst in de basiself. Dat heeft te maken met de absentie van Steven Berghuis.