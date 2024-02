Hans Kraay vraagt Koeman: 'Is het niet tijd om afscheid te nemen van Daley Blind?'

Ronald Koeman ziet een toekomst voor Daley Blind in het Nederlands elftal. De 33-jarige verdediger maakt dit seizoen indruk bij de Spaanse titelkandidaat Girona als centrale verdediger. Bij Oranje zou hij met name voor de linksbackpositie in beeld zijn.

Bij Goedemorgen Eredivisie wil Hans Kraay junior van Koeman weten wat zijn plannen zijn met Blind. "21 keer afgeschreven, 22 keer teruggekomen: Blind, moet of ga je daar een keer afscheid van nemen, of neem je die sowieso mee?", vraagt hij aan de bondscoach. "Ik ga niet zeggen dat ik hem sowieso ga meenemen, maar je kijkt wel naar spelers die op meerdere posities kunnen spelen", antwoordt Koeman.

Blind speelde in vijf van de acht EK-kwalificatiewedstrijden en mag dus ook hopen op deelname aan het hoofdtoernooi in Duitsland. Tot dusver speelde Blind 104 interlands voor Oranje, waarmee hij de meest ervaren nog actieve international is bij Oranje. Wel zal Blind zich moeten focussen op de linksbackpositie, want centraal achterin heeft Koeman betere opties.

"Hij speelt nu centraal achterin, maar is voor mij centraal achterin geen optie zolang er geen blessures zijn", zegt Koeman. "Als je de laatste interlandperiodes ziet, is hij altijd linksback geweest. Dat is zijn positie en dat weet hij. Ook de ontwikkeling van Quilindschy Hartman op die positie is goed geweest. Blind bewijst in Spanje iedere week dat hij goed is en superfit is. Het is ook een geweldige jongen om mee te werken."