Hein van der Loo zorgt met beslissing voor grote ergernis bij Feyenoord en Arne Slot

Feyenoord heeft een poging ondernomen om de wedstrijd van zondag tegen Almere City op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. De Rotterdammers hoopten dat de wedstrijd in het Yanmar Stadion na de slijtageslag in Rome later op de dag van start kon gaan, maar dit is tegengehouden door burgemeester Hein van der Loo.

Na afloop van het duel tussen AS Roma en Feyenoord onthulde Arne Slot dat Feyenoord een poging heeft ondernomen om de wedstrijd later te laten starten in Almere: "Omdat elke burgemeester niet later wil spelen, vanwege de Feyenoord-supporters. Terwijl ze volgens mij de laatste jaren en zeker in Nederland nooit voor problemen zorgen", zegt Slot bij ESPN over de fans van de nummer twee van de Eredivisie: "Maar goed, wij kunnen dan helaas niet later spelen. Dat betekent dat het zondag een stevige uitdaging gaat worden."

Dat de wedstrijd tegen het Almere City van Alex Pastoor, dat goed georganiseerd speelt, een uitdaging zou worden had Slot al verwacht: 'Ik dacht vooraf al dat Almere City de moeilijkste wedstrijd van de week zou worden. Dat zullen mensen een rare uitspraak vinden, omdat AS Roma veel meer kwaliteiten heeft dan Almere City. Je moet hier (Rome, red.) om negen uur spelen in een uitwedstrijd, nu is het ook nog verlenging en penalty's geworden. We zijn heel diep gegaan. We moeten ook nog terugvliegen", beargumenteert Slot zijn uitspraken.

Verschillende Feyenoord-spelers, waaronder Mats Wieffer, zaten er na honderdtwintig intensieve minuten volledig doorheen in Stadio Olimpico. De kans dat Slot zondag met dezelfde elf gaat beginnen tegen de promovendus uit Flevoland, lijkt dan ook nihil.