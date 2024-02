Spaan luistert met verbazing naar Derksen, Van der Vaart en Vermeulen: 'Het klinkt misschien ongelooflijk, maar...'

Henk Spaan lijkt het helemaal te hebben gehad met de talkshows over voetbal. De columnist heeft de afgelopen dagen met veel verbazing zitten luisteren naar de mening van Johan Derksen, Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen over het hoofdtrainerschap bij Ajax. Derksen, Van der Vaart en Vermeulen schoven drie verschillende namen naar voren, maar geen van lijkt haalbaar voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

De functie van hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA is en zal voorlopig nog wel even onderwerp van gesprek blijven. Ajax begon het seizoen met Maurice Steijn op de bank, maar de Hagenaar trok na een aantal dramatische maanden de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dicht. John van ’t Schip nam het roer over en aan hem was de taak om de club er zo snel mogelijk - in elk geval sportief - weer bovenop te krijgen. Dat lukte in eerste instantie alleraardigst. Ajax verliet onder Van ’t Schip de degradatiezone en klom naar de vijfde plaats.

Maar na de nederlaag bij sc Heerenveen, het gelijkspel tegen NEC, de verliespartij bij AZ én tussendoor ook nog het bedroevende optreden in het Europese tweeluik met FK Bodø/Glimt is Ajax weer helemaal terug bij af. Een deel van de Ajax-aanhang lijkt het gehad te hebben met Van ’t Schip, die zich in de media steeds vaker kritisch uitlaat over zijn eigen spelers. Ajax is naar verluidt voornemens om voor volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen, maar wie moet het worden? Derksen, Van der Vaart en Vermeulen hebben er - tot frustratie van Spaan - allemaal een eigen mening over.

“Derksen zei dat Ajax Slot moet halen als trainer, Van der Vaart zegt dat Ajax Van Nistelrooij moet halen en Vermeulen, sollicitant bij AZ, vindt dat Ajax Tuchel moet halen”, schrijft Spaan in zijn column Spaan geeft punten in Het Parool. “Het moment dat ik geen talkshows meer kijk komt dichter- en dichterbij. Een mens gaat dood, waarom zou hij in de tijd die hem rest naar mensen luisteren wier opinie hij misschien niet eens veracht maar verre van serieus neemt?”, vraagt Spaan zich af. “Ik lees een boek dat Say Nothing heet, over de burgeroorlog in Noord-Ierland. Het klinkt misschien ongelooflijk, maar ik doe dat liever dan kijken naar Pierre van Hooijdonk.”

Tuchel vertrekt bij Bayern München

De namen die door Derksen, Van der Vaart en Vermeulen naar voren zijn geschoven zijn normaal gesproken niet haalbaar voor Ajax, al is Ruud van Nistelrooij sinds zijn vertrek bij PSV vorig jaar clubloos en neemt Bayern München na dit seizoen afscheid van Thomas Tuchel. De Duitse grootmacht stelde Tuchel vorig jaar aan als opvolger van Julian Nagelsmann. De oefenmeester loodste Bayern München weliswaar naar een nieuwe landstitel, maar onder zijn leiding werd de club al voortijdig uitgeschakeld in de beker én de Champions League. Bayern blameerde zich dit seizoen al vroeg in het bekertoernooi, staat in de competitie op ruime achterstand van Bayer Leverkusen en moet in de Champions League alle zeilen bijzetten om zich ten koste van Lazio te plaatsen voor de kwartfinale.