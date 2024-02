Henk Spaan: ‘Ik heb medelijden met hem, hij heeft hulp nodig’

Henk Spaan hoopt dat Alex Kroes, die volgende maand begint als algemeen directeur van Ajax, inziet dat de club een ‘volwassen begeleidingsteam’ nodig heeft. De columnist heeft medelijden met . De vleugelverdediger mocht zondagmiddag op bezoek bij AZ weer een keer vanaf de aftrap beginnen, maar moest al na 36 minuten plaatsmaken voor Ahmetcan Kaplan. Volgens Spaan heeft Gaaei hulp nodig.

Het was voor de Deen, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Ajax, de tweede keer sinds zijn komst dat hij in al in de eerste helft werd vervangen. De eerste keer was in De Klassieker tegen Feyenoord op 24 september (0-4). Gaaei liet zich in de aanloop naar de 0-1 van Santiago Giménez heel makkelijk wegzetten door Quinten Timber en ging niet lang daarna in de fout met een volledig mislukte pass door de as van het veld. Toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn zag zich genoodzaakt om de vleugelverdediger halverwege de eerste helft al uit zijn lijden te verlossen.

Artikel gaat verder onder video

In de uitwedstrijd tegen AZ maakte Gaaei de eerste helft opnieuw niet vol. De rol van wingback in een 5-4-1-systeem leek de energieke Deen op het lijf geschreven, maar er ging van alles fout. Van ’t Schip kon naar eigen zeggen niet anders dan hem voortijdig van het veld te halen. “Ik kreeg medelijden met Gaaei, die hulp nodig heeft, bijstand die hij niet op de Toekomst kan vinden want daar is de sfeer ‘hard’ en als je niet kunt meekomen, val je af”, schrijft Spaan in zijn column Spaan geeft punten in Het Parool. “Tot overmaat van ramp had de trillende Gaaei de pech om Ruben van Bommel op zijn weg te vinden, een van de grootste talenten bij AZ.”

Gaaei is een van de vele zomeraankopen van Ajax die maar niet weten te aarden in Amsterdam. De vleugelverdediger speelt zonder zelfvertrouwen en ook bij onder meer Josip Sutalo straalt de onzekerheid er vanaf. “Maar kijkend naar de twintigers Gaaei, Sutalo, Sosa en Tahirovic de afgelopen weken, maanden, zie je een voor dit niveau ongekende faalangst de prestaties beïnvloeden”, schrijft Spaan, die hoopt dat Kroes er wat aan gaat doen. “Ik hoop voor Ajax dat Kroes inziet dat volwassen sportorganisaties een volwassen begeleidingsteam nodig hebben. Ik heb het niet over NLP-kwakzalvers, maar over klassiek opgeleide deskundigen.”

Ajax incasseerde op bezoek bij AZ een volgende dreun. Na de nederlaag bij sc Heerenveen, het gelijkspel tegen NEC en de verliespartij in Alkmaar lijkt de huidige nummer vijf van de Eredivisie zowel de derde als vierde plaats uit het hoofd te kunnen zetten. De achterstand op FC Twente is al elf punten, AZ heeft er zes meer. Voor Ajax lijkt er niks anders op te zitten dan de vijfde plaats vast te houden en hopen dat Feyenoord de KNVB Beker wint. In dat geval ontloopt de nummer vijf de play-offs voor Europees voetbal.