Henk Spaan vindt het bij Ajax tijd worden voor twee ‘nieuwe’ middenvelders

Henk Spaan vindt dat het tijd bij Ajax tijd wordt voor verandering op het middenveld. Met Jordan Henderson verwelkomden de Amsterdammers hun gewenste ervaren controleur, maar het bezoek aan sc Heerenveen (3-2) bewees dat het zowel zonder als met bal nog te mager is. Spaan hoopt op een snelle terugkeer van en voelt ook wel wat voor een kans voor .

“Het wordt tijd voor Van den Boomen en voor Fitz-Jim”, schrijft Spaan in Het Parool. Ajax haalde Van den Boomen afgelopen zomer transfervrij naar Amsterdam. De middenvelder was gedurende de onrustige voorbereiding een van de lichtpuntjes, maar verdween na het tweede competitieduel al uit de basis van de later opgestapte Maurice Steijn. Van den Boomen keerde na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip terug in de eerste elf, maar raakte begin november geblesseerd aan zijn knie en speelde daardoor op 5 november tegen sc Heerenveen zijn laatste wedstrijd.

Fitz-Jim verruilde Ajax in de zomer op huurbasis voor Excelsior, maar keerde na een paar maanden alweer terug naar Amsterdam. Door de blessures op het middenveld - naast Van den Boomen stonden ook Silvano Vos en Sivert Mannsverk lang aan de kant - kon Van ’t Schip een extra optie goed gebruiken. Op Fitz-Jim heeft de interim-hoofdtrainer vooralsnog echter geen beroep gedaan. Hij maakte de afgelopen weken wel zijn opwachting bij Jong Ajax. Spaan vindt het dus tijd worden dat Fitz-Jim zich ook in de hoofdmacht mag laten zien.

“Als dit middenveld het al een heel seizoen niet redt, waarom dan niet eens wat creativiteit toevoegen?”, vraagt Spaan zich af. Het middenveld van Ajax bestond op bezoek bij sc Heerenveen naast Henderson uit Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Laatstgenoemde schoof na de wissel van Carlos Forbs een linie naar voren. Voor de Portugees kwam Chuba Akpom in de plaats. De Engelsman verscheen weliswaar op het scorebord, maar Spaan ziet liever een ander type speler. “Jongens die een pass op het goede been kunnen geven? Met de juiste snelheid ook, na een lichaamsschijnbeweging. Eventueel met de buitenkant van de voet, zonder in die richting te kijken. No look, noemen ze dat. Dit middenveld heeft geen no look-pass in de benen. Op beslissende momenten niet eens een pass.”