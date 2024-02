Borst ziet het 'Nederlandse Getafe' aan het werk in de Eredivisie: 'Ze zijn over zeven punten veilig'

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Almere City na 22 wedstrijden nog slechts zeven punten nodig zou hebben om zich veilig te spelen, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Maar het elftal van trainer Alex Pastoor verzamelde toch echt al 27 punten, waarmee het momenteel de elfde plaats bezet in de Eredivisie. De manier waarop laat weinig tot de verbeelding over. Volgens Hugo Borst is Almere City het ‘Nederlandse Getafe’.

Het huidige seizoen bezorgt Ajax-fans voldoende onrustige nachten, maar ze zullen ongetwijfeld ook nog weleens wakker schrikken van het tweeluik met Getafe in de tussenronde van de Europa League in 2020. Borst is het in elk geval nog niet vergeten. “Getafe is de overtreffende trap van antivoetbal. Het is een gezelschap aanstellers, bedriegers en gangsters. Vier jaar geleden liep Ajax een 2-0 nederlaag op tegen de Spaanse ploeg. De bal rolde die dag minder dan de toneelspelers van die club. Een week later in de ArenA gebeurde dat weer. Ajax lag eruit in Europa”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Volgens de columnist heeft de Eredivisie z’n eigen Getafe. “Het Nederlandse Getafe heeft Almere City. Het is jammer genoeg nog een light-versie. De bal gaat zo snel mogelijk vooruit. Dat gebeurt nog met te weinig gemenigheden.” Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen zei het onlangs al voor het onderlinge treffen in Flevoland. “Ze spelen met heel veel duelkracht, heel veel power en heel veel druk naar voren. Ook spelen ze veel in de één tegen één. Een beetje zoals er veel in de KKD wordt gevoetbald”, wordt Dijkhuizen geciteerd. Die laatste opmerking schoot bij Almere City en vooral Pastoor in het verkeerde keelgat. Laatstgenoemde haalde zijn gelijk: Almere City won met 2-1.

“Helemaal niet zo gek voor een KKD-ploegje”, zei Pastoor na afloop. Volgens Borst is ook dat ‘een onderdeel van de Getafe-filosofie’. “Een groot gebrek aan erkenning exploiteren. Weeklagen van: iedereen vindt ons een lelijk eendje, iedereen is tegen ons. Wat die intern gevoelde miskenning oplevert op het voetbalveld? De meeste overtredingen van alle Eredivisieclubs en - met Heracles - koploper gele kaarten. Dát zijn de cijfers van Almere City alias Getafe Light. Doelpunten maken ze amper: 22. Punten halen ze wel: 27. Almere City is over zeven punten veilig. Dat is knap”, deelt Borst ook nog een compliment uit.

Borst kent Pastoor goed. De geboren Amsterdammer stond tussen 2015 en 2017 voor de groep bij Borst ‘zijn’ Sparta. “Trainer Pastoor was ooit van het mooie (leuke) voetbal. Voetbal speel je voor je publiek. Dat zei hij me altijd. Hij propageerde spektakel, aanvallend voetbal, doelpunten. Dat hij nu het tegenovergestelde doet, is sluw. Wie liet Almere City degraderen? Iedereen. En kijk eens wie er zullen afdalen naar de KKD: FC Volendam en Vitesse”, zo klinkt het. Almere City heeft inmiddels al negen punten meer dan nummer zestien RKC Waalwijk. Nummers zeventien en achttien FC Volendam en Vitesse hebben er al veertien minder. De ploeg uit Flevoland kan dan ook omhoogkijken: de achterstand op nummer zeven NEC is slechts drie punten.