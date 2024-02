Borst ziet ‘moeilijke keuze’ voor Slot: ‘Straks is het gevolg dat hij dan weg wil’

Hugo Borst vraagt zich serieus af of Feyenoord-trainer Arne Slot reservedoelman niet een échte kans moet geven onder de lat. De Duitser zit in Rotterdam-Zuid normaal gesproken op de bank, maar door de blessuregevoelige krijgt hij regelmatig de kans om zichzelf te laten zien. En dat doet hij ook dit seizoen van zijn beste kant. Borst denkt dat het tijd wordt voor een keeperswissel in De Kuip.

Bijlow was ook dit seizoen lang onomstreden bij Feyenoord. Helaas voor de Oranje-international werkt zijn lichaam ook dit jaar niet mee. Hij raakte begin dit seizoen al geblesseerd en moest zich begin deze maand in de uitwedstrijd tegen AZ noodgedwongen al in de eerste helft laten vervangen vanwege een kuitblessure, die hem zeker nog anderhalve maand aan de kant houdt. Wellenreuther maakt als vervanger wederom een uitstekende indruk, waardoor een keeperswissel in Rotterdam-Zuid steeds vaker onderwerp van gesprek is.

Borst wijdt er maandag zelfs een column aan. “Dat moet pijn doen. Op een dag ben je niet onmisbaar. Vervangbaar. Je was goed, je bént goed, maar het lichaam werkt steeds niet mee. Ook dit seizoen is het raak. Ze kunnen niet meer op je bouwen. En dan zingt het ineens rond. In voetbalpraatprogramma’s, op de sportpagina’s die gevuld moeten worden. Ineens hoor je het overal: Bijlow of Wellenreuther?”, schrijft Borst in het Algemeen Dagblad. Hij noemt Bijlow het ‘leuke kind van de club dat elk jaar wel een keertje uit het klimrek pleurt en een maand of twee niet kan buitenspelen’. “Timon is de betrouwbare buurjongen die boodschappen voor je doet en keurig netjes het wisselgeld tot op de cent nauwkeurig komt terugbrengen”, zo klinkt het.

Borst is onder de indruk van het optreden van Wellenreuther in de uitwedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League, afgelopen donderdag. De Duitser voorkwam in de laatste minuten van de verlenging de winnende van Romelu Lukaku. De Belg zag ook in de strafschoppenserie zijn inzet gekeerd worden door de goalie. “Wie is het best van de twee? Statistici zeggen dat ze elkaar nauwelijks ontlopen. Oud-keepers worden het niet eens. Misschien is in complete zin Bijlow een fractie beter, maar inzetbaarheid, fitheid, is ook een factor. Tja, en dan wordt het pijnlijk. Gemiddeld mist Bijlow elk seizoen een wedstrijd of twaalf”, schrijft Borst.

Wellenreuther doet het als vervanger dus uitstekend. Borst noemt hem zelfs de ‘beste reservekeeper ter wereld’. “En als je de beste reservekeeper ter wereld bent dan ben je dus gewoon eerste keeper. Bij een topclub in Europa.” Borst is benieuwd naar wat er straks gebeurt als Bijlow weer fit is en vraagt zich af of Slot Wellenreuther dan weer op de bank zet. “Straks is het gevolg dat hij dan weg wil. Keepen. Elke week. Pakt Justin onmogelijke ballen? Zo’n redding schiet aan mijn geestesoog niet voorbij. Nee, dan Timon. Elke Feyenoord-supporter zal erkennen dat de basis voor het kampioenschap in 2023 is gelegd in de ArenA - door Timon”, doelt Borst op diens geweldige reflex op een inzet van toenmalig Ajax-aanvaller Mohammed Kudus van dichtbij.

“Het is zijn vak, moeilijke keuzes maken. Maar we wensen Arne Slot veel wijsheid toe”, besluit Borst. Wellenreuther kwam dit seizoen vooralsnog zestien keer in actie voor Feyenoord. Hij hield in acht wedstrijden zijn doel schoon en hoefde pas elf keer te vissen. Bijlow wordt begin april terugverwacht bij Feyenoord.