Afellay hekelt Van 't Schip om 'makkelijk' besluit: 'Hij had hem er ook uit kunnen halen'

Ibrahim Afellay heeft geen goed woord over voor het besluit van Ajax-trainer John van ’t Schip om in de uitwedstrijd tegen AZ al na 36 minuten naar de kant te halen. De Deense vleugelverdediger mocht het weer een keer vanaf het begin laten zien, maar zakte evenals zijn ploeggenoten door het ijs in de eerste helft en moest al vroeg plaatsmaken. Afellay is van mening dat Van ’t Schip ook Josip Sutalo naar de kant had kunnen halen.

Ajax telde afgelopen zomer 4,5 miljoen euro neer voor de komst van Gaaei, maar de rechtsback heeft in Amsterdam nog geen moment een goede indruk achtergelaten. Het huwelijk tussen Ajax en Gaaei liep al vroeg een deuk op toen hij in De Klassieker tegen Feyenoord in september al halverwege de eerste helft werd geslachtofferd door toenmalig trainer Maurice Steijn. Het zelfvertrouwen van de vleugelverdediger kreeg een flinke knauw en dat is er na zondagmiddag niet beter op geworden. Van ’t Schip stuurde zijn elftal in een 5-4-1-systeem de wei in en de rol van ‘wingback’ leek Gaaei op het lijf geschreven, maar hij kon opnieuw geen potten breken.

Van ’t Schip had na een aantal knullige momenten genoeg gezien en haalde de Deen al na 36 minuten naar de kant. “Ik vind het wel makkelijk om deze jongen eruit te halen. Hij had ook Sutalo eruit kunnen halen”, zei Afellay zondagavond in Studio Voetbal. Afellay is van mening dat Gaaei tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. “Hij is al vaker eerder naar de kant gehaald. Wacht dan tenminste tot de rust. Sutalo mag wel gewoon negentig minuten blijven staan.” De recordaankoop van afgelopen zomer heeft opnieuw een dramatische week achter de rug. Na zijn rode kaart tegen Bodø/Glimt kwam hij op bezoek bij Alkmaar wederom heel onzeker over. “Hij ging ook niet vrijuit bij de goals en dat is toch een van je grootste aankopen van afgelopen zomer”, aldus Afellay.

Rafael van der Vaart vond het daarentegen niet meer dan logisch dat Van ’t Schip Gaaei al in de eerste helft naar de kant haalde. “Gaaei, dat is echt… Ik heb in Denemarken gevoetbald, gewoond, geleefd en heel veel voetbal gekeken. Als je zo’n speler haalt en die gaat spelen… Hij kan het niveau gewoon niet aan.” Van der Vaart liet een paar momenten zien van Gaaei, waaronder een mislukte voorzet richting Brian Brobbey. “Hier geeft hij een voorzet dat je denkt: toe maar, het idee was redelijk”, bleef Van der Vaart nog enigszins positief. Het balverlies na een hoekschop waarmee een gevaarlijke counter van AZ werd ingeleid was volgens de voormalig Oranje-international de spreekwoordelijke ‘druppel’. “Maar het eerste doelpunt, dat hij zijn lichaam er niet in zet, vond ik eigenlijk erger”, zo klonk het.