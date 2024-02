Inter-verdediger lijkt weg te komen met obsceen gebaar richting Roma-supporters

Internazionale-verdediger lijkt geen gevolgen te gaan ondervinden van de middelvinger die hij zaterdagavond opstak richting de supporters van AS Roma. De Italiaan kwam, nota bene op zijn 36ste verjaardag, met het obscene gebaar nadat hij de bezoekers na ruim een kwartier op voorsprong had gezet.

Acerbi verdedigde tussen 2018 en 2022 de clubkleuren van Roma's aartsrivaal en stadgenoot Lazio, iets dat de supporters van AS Roma nog niet vergeten is. Elk balcontact van de verdediger werd vanaf het begin van het duel in het Stadio Olimpico begeleid door spreekkoren vanuit de thuisvakken.

Nadat Acerbi voor de 0-1 in het voordeel van Inter had gezorgd, toonde hij de thuisfans zijn middelste vinger. Het heeft er echter alle schijn van dat hij daar geen schorsing of boete voor zal gaan krijgen, schrijft Get Football News Italy. "De actie ontsnapte aan de aandacht van de scheidsrechter en het is onwaarschijnlijk dat dit hem op een sanctie komt te staan, tenzij de sportrechter een onderzoek gelast, maar dat scenario lijkt onwaarschijnlijk", zo valt te lezen.

Roma, dat volgende week de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de tussenronde van de Europa League speelt, draaide de achterstand vervolgens nog voor rust om. Door treffers van Gianluca Mancini en Stephan El Sharaawy ging de ploeg van trainer Daniele De Rossi met een 2-1 voorsprong aan de thee. Koploper Inter stelde na rust vervolgens orde op zaken: Marcus Thuram bracht de ploegen weer op gelijke hoogte en door een eigen doelpunt van voormalig NAC- en PSV-verdediger Angeliño was het even later alweer 2-3. Alessandro Bastoni zorgde diep in blessuretijd voor het slotakkoord: 2-4.