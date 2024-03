Onrust bij Italië: veteraan uit de selectie gezet vanwege vermeend racisme

is uit de selectie van Italië gezet. De verdediger van Internazionale zou zich zondagavond racistisch hebben uitgelaten richting van Napoli. Bondscoach Luciano Spalletti wacht het onderzoek niet af, maar heeft besloten Acerbi buiten de groep te houden voor de komende vriendschappelijke wedstrijden tegen Venezuela en Ecuador.

Juan Jesus, de Braziliaanse verdediger van Napoli die zondagavond de eindstand op 1-1 bepaalde, maakte tijdens de wedstrijd melding bij de scheidsrechter van vermeende racistische uitingen van Acerbi. Jesus vertelde na de wedstrijd dat Acerbi zijn excuses had aangeboden. De Braziliaan noemde Acerbi een 'goede vent' die 'een beetje over de schreef ging'. "Ik hoop dat hij ervan leert en het niet nog een keer zal doen."

Voor Jesus was de kous daarmee af, maar maandag stelde Acerbi dat er geen sprake was van racisme. "Ik kan met zekerheid zeggen dat er niets racistisch uit mijn mond is gekomen", zei de Inter-verdediger. Die opmerkingen schoten in het verkeerde keelgat bij Jesus. Via Instagram deed de Braziliaan uit de doeken wat Acerbi precies zou hebben gezegd.

“Voor mij was de zaak gisteren eigenlijk al afgesloten met de excuses van Acerbi. Om eerlijk te zijn, wil ik ook niet terugblikken op het verachtelijke gedrag waar ik slachtoffer van was”, schrijft Jesus. “Maar vandaag lees ik uitspraken van Acerbi die volledig indruisen tegen de realiteit van wat hij op het veld tegen me zei. Het onmiskenbare bewijs daarvan is ook te zien op de beelden waarop hij me vraagt om vergiffenis.”

“We moeten strijden tegen racisme. Acerbi zei tegen me ‘Ga weg zwarte, je bent gewoon een zwarte.’ Nadat ik protesteerde bij de scheidsrechter. gaf hij toe dat hij fout zat en bood zijn excuses aan. Hij voegde er toen aan toe: ‘Voor mij is ‘zwarte’ een belediging zoals ieder ander woord.’ Nu heeft hij zijn versie van het verhaal veranderd en beweert hij dat er geen sprake was van een racistische belediging. Ik heb er niks aan toe te voegen.”

De Italiaanse bond onderzoekt de kwestie, maar Spalletti heeft al besloten Acerbi uit de selectie te zetten. Dat is een dreun voor de 36-jarige verdediger, met het zomerse EK in aantocht. Italië speelt donderdag tegen Venezuela en zondag tegen Ecuador. Acerbi speelde 34 interlands voor La Squadra Azzurra.