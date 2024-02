Invaller zorgt voor zwaarbevochten overwinning Feyenoord in Almere

Feyenoord heeft in Almere met 0-2 gewonnen door twee doelpunten van . De invaller had iets meer dan tien minuten nodig om met een schitterend doelpunt de bevrijdende 0-1 te maken. In het slot besliste de aanvaller het duel door nog een voorzet van Calvin Stengs binnen te werken.

Feyenoord speelde donderdag nog tegen AS Roma in de Europa League. In de heenwedstrijd werd het 1-1 voor de Rotterdammers, dus moest er gewonnen worden om door te gaan tegen de Romeinen. Ditmaal werd het weer 1-1 en moest er verlengd worden, uiteindelijk werd de wedstrijd pas beslist na penalty’s. De club van trainer Arne Slot, die er tegen Almere City niet bij is wegens een ziekte, verloor de strafschoppen en gingen met 120 minuten in de benen en een nederlaag terug naar Rotterdam. Trainer Alex Pastoor van Almere City zou niet rouwig zijn geweest dat Feyenoord een verlenging moest spelen in de tussenronde van het tweede Europese toernooi. Wellicht kan dat voor vermoeidheid gezorgd hebben.

Tijdens de eerste helft was er in ieder geval nog geen vermoeidheid te zien bij Feyenoord, maar echt sprankelend was het ook niet. Er werden maar weinig kansen gecreëerd en ook Almere City kon aan kansen komen. Toch leken de Rotterdammers op een 0-1 voorsprong te komen door Lutsharel Geertruida, maar zijn doelpunt werd afgekeurd, omdat even daarvoor Santiago Giménez buitenspel had gestaan. Jochem Ritmeester van de Kamp raakte de bal wel aan, maar de VAR besliste dat de middenvelder geen controle had over de bal en dat daarom de Mexicaan toch buitenspel stond.

Sommige spelers hadden in de tweede helft wel last van vermoeidheid, maar werden dan ook gewisseld. De wissels hielpen ook, want invaller Minteh maakte de bevrijdende 0-1 voor Feyenoord. Lang was er geen echte grote kans geweest, maar na 72 minuten kwamen de Rotterdammers dan eindelijk op een voorsprong door een mooi doelpunt van de Afrikaan. De buitenspeler trok naar binnen en hield op de rand van de zestienmeter uit. De bal ging over doelman Nordin Bakker heen in de linkerbovenhoek. Geen enkele kans voor de goalie van Almere City.

Door dit doelpunt moest Almere City gaan zoeken naar de gelijkmaker, maar dat zorgde ook voor ruimte voor Feyenoord. In het slot schoot Minteh nog een doelpunt binnen op aangeven van Stengs. Alle hoop voor de thuisploeg ging verloren en de Rotterdammers konden met drie punten weer huiswaarts keren. Door deze overwinning blijft de ploeg van Arne Slot comfortabel op de tweede plek staan. Het team van Alex Pastoor zakt op doelsaldo naar de twaalfde plek in de Eredivisie.