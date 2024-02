Jade Anna, Noni Madueke en Isaac Babadi richten zich met hele duidelijke woorden tot Kenneth Taylor

werd donderdagavond na een aantal moeilijke en pijnlijke weken bij Ajax de gevierde man. De middenvelder was met zijn treffer verantwoordelijk voor de 1-2 overwinning na verlenging tegen Bodø/Glimt. Op sociale media krijgt de veel bekritiseerde Ajacied volop reacties na belangrijke rol voor de Amsterdammers in Noorwegen.

De zeer belangrijke treffer van Taylor in Noorwegen was een grote opsteker voor de Ajacied, die de afgelopen weken het mikpunt van kritiek was. Supporters van de Amsterdamse club waren door de teleurstellende resultaten kritisch en de kritiek op het jeugdproduct van Ajax sprong eruit. Zowel in de thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt als tegen NEC werd er massaal cynisch gejuicht toen John van 't Schip de 21-jarige voetballer naar de kant haalde.

Het was een pijnlijk signaal voor Taylor, die donderdagavond in Bodø op de best mogelijke manier reageerde: hij liet zijn voeten spreken. Zijn bericht op Instagram, waarin hij stil staat bij de overwinning en de supporters bedankt voor het afreizen naar Noorwegen, kwam de middenvelder dan ook op veel lovende reacties te rekenen vanuit de voetballerij.

Noni Madueke, oud-speler van PSV, reageert duidelijk: "Kill the noise", zegt de speler van Chelsea, waarmee hij lijkt te doelen op de houding van de Ajax-supporters rondom Taylor. PSV-middenvelder Isaac Babadi reageert met twee emoji's, waarop iemand zijn vinger voor zijn mond houdt. Ook hiermee wordt gedoeld op het Ajax-publiek. Taylor zijn vriendin, Jade Anna van Vliet, reageert als volgt: "Trots op jou", schrijft zij.