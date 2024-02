Johan Derksen: 'Het is belachelijk dat Ajax toestaat dat er zo’n Griek daar plotseling rondloopt'

Johan Derksen heeft weinig vertrouwen in de kunde van Michael Valkanis als assistent-trainer van Ajax. Hij kwam mee in het kielzog van John van 't Schip en stond in december bij afwezigheid van de hoofdtrainer langs de lijn tijdens de wedstrijden tegen PEC Zwolle en USV Hercules.

“Het is belachelijk dat Ajax toestaat dat er zo’n Griek daar plotseling weer rondloopt”, oordeelt Derksen bij Vandaag Inside over de man die eerder werkte als assistent van Van ’t Schip bij de nationale ploeg van Griekenland. “Wat weet een Griek van Nederlands voetbal, van de Ajax-cultuur, hoe je spelers opleidt? Ze hadden een Duitse directeur, je ziet hoe dat afgelopen is”, doelt hij op Sven Mislintat.

Artikel gaat verder onder video

Derksen denkt dat Ajax nog lang de scherven zal oprapen. “Ze zijn tien jaar aan het herorganiseren voordat het oude Ajax terug is. En het kost nog een godsvermogen ook. Die Duitser heeft al die spelers voor vijf jaar vastgelegd, tegen een topsalaris. Die gaan niet weg. Die laten zich gewoon uitbetalen”, verwacht hij.

René van der Gijp denkt niet dat Ajax nog veel geld zal overhouden aan de miskopen. “Het vervelende is dat je straks een speler verkoopt voor zes miljoen euro, die zelf vier miljoen euro van dat bedrag wil. Want bij een andere club kan hij niet hetzelfde verdienen.” Een van de aankopen die Derksen niet kan bekoren, is Anton Gaaei, die zondag al na 35 minuten werd gewisseld tegen AZ. “Dit is echt een jongetje dat bij Emmen hoort te spelen.”